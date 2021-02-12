拜登(Joe Biden)入主白宮後仍在忙於國內疫情、種族撕裂問題，無暇執行其聯合盟友共同抑制中國政見。美國知名保守派智庫之一加圖研究所(Cato Institute)高級研究員班道(Doug Bandow)指出，最重要盟友莫過歐洲，但拉鋸多年的中歐投資協定趕上拜登上任前數周宣布結束談判是訊號，美國想爭取歐洲盟友，應該調整議程，最好還要取得大陸支持。

加圖研究所雖被歸納為保守派智庫，但主要強調恢復小政府、個人自由主義、市場經濟，以及和平的美國傳統，因此自1990年代起不論換哪黨執政，多半持批評態度。此外，班道自身曾有在2005年收取資金並寫出對前共和黨遊說界「教父」阿布拉莫夫(Jack Abramoff)有利評論，事後承認所寫並非自己觀點，因此曾辭職離開加圖研究所。

他認為，拜登和川普(Donald Trump)在競選時一致譴責中國，而針對北京當局多種領域如貿易、國防、人權的指責似乎被合併為單一又壓倒性的政治運動，川普在過去1年的努力證明根本無法解決問題，而且儘管美國比中國富裕，貿易戰也打不贏。也許聯合盟友來對抗中國會更有意義，但川普同時也發動對歐盟、加拿大貿易戰，又常以「幼稚的侮辱」氣跑本該志同道合的其他西方國家領導人。蓬佩奧(Mike Pompeo)如出一輒，其要求歐洲人將新冠病毒稱為武漢病毒的要求，導致美歐聯合公報無法發表。

要拉攏歐洲共同對抗中國，現在對美國而言非常困難。歐洲首先就無法同意或理解美國的國防安全關切，因為他們在東亞與西太平洋地區並無領土利益，中國也沒在軍事上威脅美國本土，雙方在東亞爭議的點例如台灣、東海、南海，全非美國領土，甚至國際法上看來北京當局還更有權宣示主權，因此歐洲對此區域安全的興趣完全是學術性的，除了美國最堅定的盟友英國以外，沒有歐洲國家有興趣跟著軍事介入亞太地區。

經濟本該是較有希望的領域，但中國和歐盟剛宣布締結投資協定，即使歐洲議會不乏強烈反對聲浪，該協定仍會在今年簽署。「一些歐洲人爭辯說，這僅是歐洲試圖獲得與美國相似的、進入中國市場的機會，但是談判已經進行多年，不需要在拜登就職典禮前宣布完成，歐洲已經向華盛頓發出明確訊息。」

班道還注意到，他的歐洲同事以及最近幾次針對歐洲的民調都顯示絕大多數人希望在中美間保持中立，特別是不要跟隨一個似乎正熱衷發動對中國冷戰或熱戰的美國。他們承認與美國價值觀比較接近，但是對於中美對立的關係卻少得多，而且也對美國展現的好鬥，特別是川普任內的態度，反感或憂心。

他認為美國應該設定更具體而現實的目標，而且要是積極的，例如取得大陸支持同時來增進美歐雙方利益，而不是消極的，例如設法對大陸造成損害。可以具體著眼聯合歐洲對抗大陸的則包括人權、智慧財產權保護，商業間諜和補貼措施的限制等。

班道指出，一個孤立的中國政權對本國與外國人民更危險，一個奉行單邊主義的華盛頓當局則更可能加劇正在進行的中美冷戰。他稱美國可以向歐洲學習，「北京是一個挑戰，而不是敵人。為了在必要時和平而有效地與中國對抗，華盛頓可以受益於與歐洲加強協調。」

(中時新聞網)