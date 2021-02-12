新冠肺炎疫情似肆虐全球，即使疫苗已研發並將派送，但距離恢復平靜安穩的日子，勢必還要一段不短的時日，疫情不但傷害人類健康也衝擊各產業，近日好萊塢最相關的新聞，莫過於巨星湯姆克魯斯正拍攝招牌電影《不可能的任務7》，從開拍以來被疫情整得慘兮兮，但阿湯哥仍堅持拍攝，導致跟劇組人員之間爆發嚴重矛盾，其實阿湯哥對拍動作戲是非常有個人堅持的，這點好萊塢紅星麥特戴蒙親自問過他，阿湯哥的回答讓他整個戀愛。

好萊塢男神湯姆克魯斯不僅長得帥，拍動作片時的身手讓他更帥，他也多次大方坦言自己拍動作戲不用替身，全都真槍實彈親自上場，這份敬業讓他被同行們奉為偶像，曾以行動諜報系列電影《神鬼認證》全球爆紅的麥特戴蒙，就是阿湯哥的信徒，他在某次接受訪談時聊到自己跟阿湯哥私下聚餐過，當場被偶像電暈。

湯姆克魯斯稱爬杜拜塔的橋段他夢想了15年，初次諮詢安全顧問不給過，他選擇直接換人。(圖／達志提供)

麥特戴蒙某次作客名主持人康納歐布萊恩的《康納秀》，聊到這段經歷，他表示自己看了《不可能的任務4》，當時就對湯姆克魯斯爬杜拜塔的橋段沉迷不已，結果有段時間他待在倫敦，阿湯哥當時正跟愛蜜莉布朗在該地拍《明日邊界》，於是一行人有了機會共進晚餐，麥特戴蒙逮到好機會，直接在飯局上開啟迷弟模式。

麥特戴蒙對偶像的疑問，都在那場飯局上一吐為快，他跟阿湯哥表示自己有點懼高症，因此很想知道阿湯哥是怎麼拍攀爬杜拜塔那一段的，結果阿湯哥超認真回答，麥特戴蒙沉醉地說：你知道他的風格，就是跟你說話直視你的眼睛，讓你覺得這個世界上只有你一人，而我當時除了湯姆克魯斯之外也啥都聽不見看不見了」，立刻被康納吐槽：「你明顯是墜入情網啊！」，麥特戴蒙也不否認。

但面對這個問題，阿湯是非常認真的，麥特戴蒙神模仿偶像說話的神情，說他完全就是沉迷在這件事情上，阿湯哥說爬杜拜塔是他嚮往了15年終於實現的夢幻場景，圓夢時刻他當然不想假他人之手，因此想好整套動作的流程後，一一跟他的安全顧問講解，「結果安全顧問聽完冷淡地說你不能做，因為太危險」，直接打槍。

但阿湯哥後來還是親自拍了《不可能4》那段爬杜拜塔的戲，讓麥特戴蒙疑惑，所以到底後來怎麼執行的？阿湯哥給出解答：「所以我就換了一個安全顧問啊，然後電影就拍出來了」，超狂回答，也讓眾人見識到湯姆克魯斯對動作戲的熱愛與堅持。

(中時新聞網)