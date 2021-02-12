曾經，對台灣人來說，雙B（賓士、BMW）是一種信仰、是身份地位的象徵，尤其董A、董娘一定搭配一台賓士車，才能彰顯氣派。不過，現在卻有網友很疑惑，小時候路上沒幾台，但現在卻到處可見，滿街的賓士是怎麼回事？有網友指出，星智選與外匯車是關鍵，加上年輕人買不起房乾脆買車的情況，造就「滿街賓」的景象。

有網友在論壇《mobile01》發表「滿街的賓士是怎麼回事？」一文，指出小時候坐著父親的300SEL，覺得賓士是很高級的車，路上沒幾台；曾幾何時，賓士竟然多到到處可見，自己也買了一台，讓他深深覺得「現在買得起賓士的人還真多啊，完全不是30年前可以比擬的」。

這篇文章引發熱烈討論，有網友認為「星智選 & 外匯車，分期拉更長，一般家庭都可入手E以下的車；加上年輕人買不起房先買個車的特殊情況，造就『滿街賓』的景象。」、「10台可能只有2台是總代理吧！一台c300 一百出頭萬 跟國產的crv差不多價格 crv一堆人都買得起 c300理應也買得起 台灣人是愛面子的」、「日系國產車越來越貴，1.6L都要70萬起跳，2.0L的頂規都要到100萬，這種價錢還不如去買雙B中古車，出車禍的存活機率還比較大」。

另有網友表示：「真的是滿街都是雙B，修車的時候哭窮。保養場老闆說的，還特愛殺價」、「買的起不算什麼…養的起才是真功夫」、「開雙B我是不覺得有甚麼尊榮感，倒是開那些冷門車，我還覺得比較有品味一點」。

(中時新聞網)