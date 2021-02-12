一日不讀書，你就覺得自己面目可憎嗎？一年之計在於春，趁著農曆初一的大好日子，一定要培養一點書香氣息，讓金牛年有個美好的起點！本篇為讀者精選必讀好書，無論是習慣閱讀電子書，還是習慣閱讀紙本書，都能找到最合適自己的好書！

【樂天Kobo推薦電子書】

對於喜愛閱讀電子書，且在年節期間期待好好充實自己的朋友，樂天Kobo推薦了10本必看之書。包含《起床後的黃金1小時》、《間歇高效率的番茄工作法》、《最高學以致用法》讓你從今年一年之初就學會作時間的主人，善用每一分時間讓自己變得更好！此外還有《大會計師教你從財報數字看懂產業本質》帶你從財報數字看懂產業本質，投資利器帶著走！《動盪：國家如何化解危局、成功轉型？》則是《槍炮、病菌與鋼鐵》作者全新力作。 讓你知道身處亂七八糟時局之中，如何以不變應萬變？

若是喜愛輕鬆一點的議題，也可以參考《也許你該找人聊聊》、《為什麼要睡覺？》、《沉默的遊行》、《正常人》等哲學、輕科普類與文學書籍，讓你在新的一年開始，就有個浪漫又充滿想像力的開始！《鬼滅之刃 》則是2020年最夯動漫，趁著春節假期惡補一下炭治郎與彌豆子之間感人的兄妹情，感動自己一波！

樂天Kobo推薦新年假期自我成長類電子書單：《起床後的黃金1小時》、《間歇高效率的番茄工作法》、《最高學以致用法》、《大會計師教你從財報數字看懂產業本質》、《動盪：國家如何化解危局、成功轉型？》。（樂天Kobo提供／黃慧雯台北傳真）

樂天Kobo推薦新年假期自我成長類電子書單：《也許你該找人聊聊》、《為什麼要睡覺？》、《沉默的遊行》、《正常人》、《鬼滅之刃 》。（樂天Kobo提供／黃慧雯台北傳真）

【Readmoo讀墨推薦電子書】

新的一年，想成為一個新造的人？讀墨Readmoo推薦4本經典書籍，讓你由內到外換然一新。《正午惡魔》是作者安德魯．所羅門寫下自己對於憂鬱症的一切，不只是憂鬱書寫，更是一位憂鬱症患者耙梳大量文獻，拜訪專業醫師學者，探視無數病患的自我解答之旅；《內疚清理練習》則是一本提供各種日常簡易練習，陪伴讀者透過感受、理解內疚，而達到清理內疚的情緒經歷習作。

在這個Facebook與Instagram上滿滿的歲月靜好，好像連「人生好難」都不太好意思說出口的時代，作者瞿欣怡（小貓）透過《吃飽睡飽，人生不怕》一書，帶我們看到了另一種可能，邀請讀者真心感謝身邊那些願意端出美食的人，或珍惜著陪著你吞下每一口的人，能更用心發掘容易被你不經意忽略的「愛」；《成為一個新人》藉由強大的後設思考，讓讀者對精神疾病與因其受苦的患者，進行漫長而溫柔的理解，試圖抵抗素樸式正義的反射性情緒，同時開展對話。讓你在新的一年，能培養出全新視野。

Readmoo讀墨電子書推薦新年假期自我成長類電子書單：《正午惡魔》、《內疚清理練習》、《吃飽睡飽，人生不怕》、《成為一個新人》。（Readmoo提供／黃慧雯台北傳真）

【就愛實體書 誠品好書推薦給你】

如果你還是喜愛實體書持握的感受，也習慣在書上塗塗寫寫畫重點的感覺，誠品書店也推薦了多本新年期間能夠祝你達成自我成長目標的書籍，邀請你一同來進入書蟲的世界。想要藉由著春節期間好好努力，為自己增加競爭力，可以參考將單字融入生活、語感結合情緒的《Crispy Fried ABC鹽酥英語》；《我的第一本登山露營書》則是讓你在疫情下也能享受大自然帶來的美好，從登山計畫、基本裝備到行進技巧的徹底教學；《開始Podcast》則是讓初次踏入Podcast領域的朋友，帶你從7大要素將「創意發想」變成當紅節目！《情緒投資》則是讓初踏入理財的讀者，可透過穩健多元的心態、勤奮認真地自學理財之道，以及實驗各種理財工具，找出最適合自己的方法。

近年來，很多人都開始意識到要「愛自己」，而「愛自己」可以從養成生活好習慣開始。如果你也想學著對自己好一點，《讓愛自己變成好習慣》絕對推薦； 《不忍耐也沒關係》則是日本人氣部落客Meg.用療癒系圖文記錄從壓抑情緒到解開束縛的心路歷程，鼓勵讀者嘗試向身邊的人表達自己的情緒，讓你在新年一年學會肯定自我價值。

誠品好書推薦好書：《Crispy Fried ABC鹽酥英語》、《我的第一本登山露營書》、《開始Podcast》、《不忍耐也沒關係》、《情緒投資》、《讓愛自己變成好習慣》。（誠品提供／黃慧雯台北傳真）

【春節活動資訊】

樂天Kobo電子書在春節期間提供不少特別活動，包含2021/2/5 ~ 2021/2/16「HAPPY牛YEAR 新春活動」單筆滿555元，就送111點，滿888元加碼抽紅包888點 ；2021/1/26 ~ 2021/2/28則還有[2021線上動漫節] 精選漫畫年初鉅獻，單本79折起，一次購買12本每本再折$12元！收藏電子書一定要把握機會。

Readmoo讀墨電子書也在2月9日啟動第二階段全站滿三本（含以上）75 折活動，陪伴讀者於年節期間買好買滿，包括《TRAVELER luxe旅人誌》《數位時代》《親子天下》指定期數的免費與特價優惠，亦將在春節期間進行。至於讀者最期待的儲值送閱讀器活動，也將在 2 月18 上線，一連 10 天，讀者只要以禮券儲值犢幣滿 25,000 元 就送 mooInk Plus、滿 50,000 元則可把 mooInk Pro 帶回家，優惠最高可達原價 7 折，有興趣的讀者可以把握機會！

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