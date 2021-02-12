終於放年假了，還沒想好怎麼犒賞自己？旅遊預訂平台KLOOK精選春節期間特別懶人專屬方案，挑出6大宅度假泡湯療癒體驗，讓你能來一趟說走就走的微旅行，年假真的放好放滿，趕走一整年的疲憊，充飽電能在牛年開工就認真打拚！

星級飯店／台北喜來登大飯店

春節入住台北喜來登大飯店，KLOOK獨家限時優惠3折起，現省10,201元，只要4,299元，含十二廚自助早餐2客，十二廚採全區開放式廚房提供超過百道美饌，帶給賓客新鮮多元的美食享受，KLOOK獨家贈送「北北基好玩卡」讓你暢遊北北基共20個景點包括「台北捷運全線無限搭乘、美麗華百樂園摩天輪門票、貓空纜車門票、動物園門票、台北美術館及各式博物館門票等」。

台北喜來登大飯店 ｜舒適客房｜贈北北基好玩卡。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

星級飯店／台北晶華酒店

春節期間台北晶華酒店推出「Happy牛Year 寒假親子專案」，可選擇入住一晚、或兩晚方案，限時31折起只要只要7,980元起，享入住豪華客房、享栢麗廳自助早餐、和全天候郵輪式供餐「Balcony Lounge」提供五星主廚料理無限量供應包含各式中西式輕食料理、甜點、飲料，另外還可免費參加麗晶家庭學苑規劃新春限定課程，邀請全家共學，課程包括「彩繪石頭、寫春聯、暸解廟宇文化」等。

台北晶華酒店｜Happy牛Year寒假親子專案｜兩天一夜｜三天兩夜。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

星級飯店／台北大倉久和大飯店

春節入住位於台北市區內榮獲2018年至2020年米其林住宿推薦唯一日系頂級名門飯店「台北大倉久和大飯店」，感受到濃濃日系飯店的服務氛圍，還能盡情享受飯店設施包括健身房、頂樓露天溫水游泳池、Spa、三溫暖等。「春節菁英客房一泊一食」方案，含歐風館自助餐早餐，可以大啖無限供應的中西式豐富美食盛宴，限時最低25折起，現省萬元，只要5,600元起。

台北大倉久和大飯店 菁英客房。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

泡湯療癒身心／台北北投 享溫泉

位於百年溫泉起源地「北投」，大屯山系群山綿延之處的「享溫泉」，擁有優質溫泉「白磺溫泉」，優質的湯泉除了讓你在假期能好好放鬆外，更有助於提升肺部通氣量等功效，湯屋的內裝潢與燈光讓人不自覺放鬆，窗外自然景觀更是療癒身心。KLOOK新春限時優惠33折起「90分鐘雙人湯屋」現省2,800元，只要1,722元，另「大眾池」也推出買三送一優惠，四人同行只要2,736元；今年過年就揪全家人一起好好放鬆一番。

台北北投 享溫泉 泡湯。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

泡湯療癒身心／新北金山 舊金山總督溫泉

位在新北金山的「舊金山總督溫泉」可以一邊泡湯，一邊眺望遠方霧濛濛的山水風光，此處為日據時期總督溫泉的招待所故有此名，可以選擇一樓的山澗式溫泉（穿泳衣）或頂樓觀海裸湯，各有一番風味。舊金山總督溫泉水屬稀有的海底溫泉，含有大屯火山山脈特有的硫磺及礦物成份，因緊臨海岸，海水中所含鹽份，可使皮膚更加潔淨美白，同時亦富含鐵質，對筋骨強健有很大的幫助。春節連假不漲價平日單人只要300元，假日350元。農曆過年期間2/9-2/11休館，2/12開始正常營業。

新北金山 舊金山總督溫泉｜觀海露天風呂・山澗式溫泉。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

泡湯療癒身心／宜蘭 礁溪寒沐酒店

到宜蘭礁溪寒沐酒店享受美好悠閒時光，享受最頂級的泡湯體驗，礁溪寒沐酒店湯泉屬碳酸氫鈉美人湯，泡完皮膚滑嫩，春節相約家人享受全身舒緩的放鬆體驗，KLOOK獨家升級方案，新春限時74折，只要549元，含大眾湯和光之湯，戶外溫泉泳池、裸湯體驗一次滿足！

宜蘭｜礁溪寒沐酒店 KLOOK獨家升級方案 大眾湯+光之湯。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

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