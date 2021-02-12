不少人深受失眠困擾，在床上翻來覆去就是睡不著，有些人會利用傳統的「數綿羊」來幫助入睡，但此方法見仁見智，不是對所有人都有效。而英國一名女子分享1妙招，號稱秒入睡，更特別的是只需要依靠一支筆和一張紙即可達到效果，她表示，這是她向睡眠治療師所學到的方法。

根據《鏡報》報導，英國這名女子艾蜜莉(Emily Brochu)，日前在抖音(TikTok)上分享一段影片，表示受失眠困擾的人，若躺在床上過了20分鐘，都沒辦法入睡，就代表大腦思緒混亂，此時繼續躺在床上會更不易入睡，而這時可以起身下床，拿起一支筆和一張紙，利用這兩樣工具，開始寫下腦海所思考的事情。

艾蜜莉表示，必須將腦海中想的「所有事情」一一記下，想到什麼就寫什麼，久了一般人都會逐漸感覺到疲倦，這時就可回到床上入睡，而此方法有助於整裡大腦思緒，進而幫助入眠。艾蜜莉也說，失眠時應該起身，而不是繼續賴在床上，這是個很重要的關鍵，「在床上一直說服自己入睡，反而會造成反效果」。她也補充說明，自己深受失眠困擾，而此方法是她的治療師告訴她的。

影片發出後吸引了近60萬的觀看次數，而不少人看完影片後分享心得，數百人留言，認為這是一個好方法，「這對我來說很有用，因為我在寫日記時真的特別想睡」、「當我無法承受壓力時，我會做類似的事情」、「我喜歡這個方法，除了助眠，還能記錄下一些突然出現的創意點子，或順便讓我想起一些忘記的事」。

(中時新聞網)