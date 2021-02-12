全球新冠疫情催化下，更加速了細胞治療的發展進程，在幹細胞領域深耕20年的訊聯，結合同集團創源生技的基因檢測，能從中找到生機？

「我從沒想過，我竟然是感染冠狀病毒的高度風險者！」指著手機內建的「預知因」App，訊聯董事長蔡政憲驚訝地說，在全球新冠疫情肆虐，台灣近來也有本土案例出現的時刻，App顯示，他是屬於容易受感染的體質，讓他更加不敢掉以輕心。

蔡政憲手機上的這個App，是訊聯集團另一家公司創源提供的基因檢測服務，可以為客戶量身訂做基因分析，了解本身對於冠狀病毒及流感病毒等感染，以及相關的健康風險資料，還有對哪一些食物及汙染物敏感，同時還能提供個人健康、運動及用藥等衛教相關資訊及諮詢。

蔡政憲說，投入生技產業那麼多年，現在才知道自己不僅是新冠高危險族群，而且透過基因檢測，也發現自己若得到流感，會比一般人更嚴重。

臍帶血幹細胞庫累積20年

隨著全球基因定序等相關研究不斷進展，加上檢測價格大幅下降，蔡政憲創業20年所蓄積的能量，已讓訊聯成為台灣基因定序資料庫，以及精準醫療領域不可忽視的要角。

2000年成立的訊聯生技，是國內第一批投入臍帶血幹細胞儲存的公司，20年過去，很多同業都關門或整併，但訊聯臍帶血庫至今已累積4.3萬多筆資料，列居全球第四。隨著醫學進展，如今這個資料庫除了可以供個人及兄弟姊妹、父母等家人使用，若其他有需要的人，也可以在資料庫中尋求配對及授權使用，目前訊聯已累計3百多件成功移植案例，一步步實現資料庫存捐互利的目標。

其實，台灣幹細胞資料庫發展極早，且走在世界前端，訊聯的臍帶血幹細胞庫只能算是第二代，第一代就屬慈濟骨髓幹細胞中心做得最好，截至2019年中，慈濟已建置逾43萬筆骨髓資料庫、完成1237例骨髓幹細胞捐贈，提供國內33家、國外1千餘家醫院尋求病患配對，每年還提供逾350例的造血幹細胞。

如今訊聯不僅臍帶血幹細胞庫累積一定的能量，在免疫細胞、牙齒幹細胞、成人周邊血幹細胞與脂肪間質幹細胞等多種細胞庫，也累積達140萬名客戶，國內40％的新生兒，也就是每2.5個媽媽，就有一個是訊聯客戶。

2008年，訊聯轉投資成立以基因檢測為主的創源生技，進軍精準醫療及預防醫學市場。在蔡政憲的想法裡，訊聯主攻再生醫學並擴展至細胞治療，結合創源聚焦發展的基因檢測，以及集團近年積極投入的數位醫療，可以構成訊聯發展的三隻腳。

訊聯打下三隻腳的布局，對照近幾年全球生技產業的發展，確有許多相似之處。

以一年來對全球生技業帶來最大挑戰的新冠疫情為例，全球感染人數不僅破1億人，單是美國，因新冠疫情死亡人數便超過40萬人，超過美國在二次大戰的死亡人數，因此，全世界無不積極投入疫情的防堵，以及相關疫苗及藥物的開發，而這些研究投入，都更加速細胞治療的發展。

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(中時新聞網)