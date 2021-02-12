牛年到，你已經為親朋好友送上獨一無二的新年祝福了嗎？今年新春期間全台仍持續籠罩在疫情陰霾之下，讓防疫成為了新焦點。如果你想要為分隔兩地的朋友、家人們送上最暖心的祝福，來看看如何巧妙運用新媒體工具，傳遞你心中的暖心祝福！

【TikTok合拍功能 激發拜年創意】

用 TikTok「合拍」功能，你可以和親朋好友一起同框入鏡「零接觸」拜年！要如何拍出創意拜年影片，快看看創作者夏晴和維心親自示範，喜氣又好玩的合拍拜年影片，絕對能傳遞強大的祝福，讓親朋好友一同犇向新的一年！

【Messenger Rooms上限50快揪親友上限】

如果兩人合拍新年祝福影片還覺得不夠過癮的話，Facebook Messenger先前推出最高可達50人的Rooms（視訊圈），絕對能滿足大家族的需求。年節期間你可以依據 Facebook 上的活動(events)、社團(Groups)來創立 Rooms，也可以創立私人話題圈，並透過連結 links 來邀請親朋朋友加入。當然，也可以創立沒有限制的話題圈，這些話題圈會類似限時動態(Stories)那樣出現在動態消息(News Feed)的頂端，你的Facebook朋友點選後就可以加入話題圈，為彼此帶來新年驚喜。

Messenger Rooms讓你不出門宅在家也可跟親朋好友熱情拜年，線上面對面。（Facebook提供）

除了可運用Messenger Room之外，Facebook在新年期間也推出了Facebook虛擬替身的新年版本圖像，還有Instagram專屬新年濾鏡，等你來發揮創意！

【FaceTime/LINE 換上虛擬大頭貼更有趣】

iPhone內建的FaceTime視訊通話服務，先前已可支援Memoji（擬我表情）功能。待你製作完跟你超像的擬我表情之後，可以再撥打FaceTime電話時套用，帶給家人朋友一個趣味驚喜。目前FaceTime群組通話上限人數可達32人，把整個家族的親戚通通裝進來都是小case

群組FaceTime功能可支援上限32人，還可替換Memoji頭像。（摘自蘋果官網提供）

LINE虛擬人偶在春節期間推出新年裝飾。（摘自蘋果官網提供）

如果並非所有的家人朋友都使用iPhone，也不用擔心。全台用戶多達2100萬的LINE，也支援了虛擬人像功能。你可在個人檔案中創建專屬的虛擬人像，並且運用在大頭貼、LINE限時動態、個人檔案之中。一個人最多可以創建5個專屬於自己的虛擬人像，並且可同時出現在個人檔案之中。LINE也針對這項功能推出新年版裝飾，並舉辦投稿活動，讓你不僅可以展現創意，也可以領取LINE POINTS獎勵。等換上你的虛擬人像，再透過LINE群組通話或是群組視訊功能，就能輕鬆向遠方的家人好友拜年！

以上方法你都學會了嗎？新年到，千萬不要再用老方法拜年了！快趁著新年期間回會新媒體新招，在牛年之初就展現你的「犇」放活力！

(科技)