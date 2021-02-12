一位人妻抱怨，老公總是不會察言觀色，不分場合與時間，一直在錯誤的時間要求行房，甚至有次小孩還站在床邊，老公就開始給暗示，她以孩子還在為由推託，沒想到卻得到「蓋棉被就看不到」的回應，讓她超級崩潰。

一名人妻在臉書專頁《靠北婚姻2.0》投稿，6日刊出的貼文開頭即崩潰地寫下，「有生理需求是正常的，但請看看當下的場所跟人物好嗎？」她透露，她與老公總是為了行房事情起爭執，真的讓她心靈上很累。

人妻表示，有次其中一個小孩睡了，另外一個還在玩玩具，老公卻突然起興致求歡，人妻便回，「晚上再來，小孩等等會看到」，殊不知，老公則語出驚人地說，「一下就好，我現在就很想，還要等到晚上？棉被蓋著小孩就看不到了！」

此話一出人妻的白眼直翻到後腦勺，她崩潰地說，小孩就還站在床邊，「你也要做？很急很想麻煩請雙手處理一下，再不然也有用具可以處理」，老公求歡遭拒，則在一旁鬧脾氣，開始對著人妻和孩子生氣。

當時原PO才在讀大班的兒子不解父親怎麼突然生氣，便問「為甚麼爸爸生氣了？你們不是在睡覺嗎？」人妻面對童言童語，自嘲「難道我要回說爸爸的鳥沒有按摩到，所以他生氣了嗎？」後來人妻只好告訴兒子，長大就知道了，簡單的帶過。

貼文發布網路後，不少網友紛紛群起撻伐原PO的丈夫，直說「這件事真的要謹慎，孩子太小看到父母床事畫面會有陰影」、「又是一個平常過太爽的老公」、「都有兩個孩子的爸，還不會想，傻眼」、「又一個大腦長在LP上」；也有網友建議解決方法，「夫妻想要有隱私，別讓小孩同房睡比較好」。

(中時新聞網)