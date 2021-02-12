國民黨立委許淑華為新年揮毫寫下「牛轉乾坤」四字。（圖／取自許淑華臉書）

隨農曆春節到來，政治人物紛紛揮毫寫春聯大展文藝素養。曾獲環球小姐選美第4名、從政以來素有「漂亮寶貝」之稱的國民黨立委許淑華，因在時任高雄市長候選人韓國瑜造勢場上，一身「神力女超人」扮相豔驚四座，也成為政壇美女代表。而許淑華人美字也美，參與宮廟春聯發送活動，親自上陣寫下「牛轉乾坤」，優美字跡讓9000位臉書網友湧入按讚。

許淑華8日在臉書發文表示，年節將至，她的鄉鎮服務處還有各地宮廟都舉辦了春聯發送活動，她也嘗試在春聯上塗鴉，與在場的朋友同樂。許雖謙稱自己的揮毫是「塗鴉」，並自稱「字醜不怕」，但其實字體工整又端正，「牛轉乾坤」四個大字獲得許多網友讚聲。

文章發出僅8小時，即獲得近9000個讚、超過250則留言與破130次分享。網友紛紛回應：「許委員字跡工整，這樣的字看起來非常舒服，從字跡就可看出，委員做事有條有理，是一位非常細膩的人，哈哈！委員在發揚中華文化精神，給許委員加+1按讚」、「雖然不是大師級的技術，但還是很漂亮，有宅配到台北嗎？」「人美字就美，新年快樂！」

不只如此，也有網友表示：「委員的字很不錯，不帶火氣，耐看」、「毛筆書寫好有氣質」、「委員如何求得您的墨寶？」「委員我也要你寫的春聯！」「您是南投人的希望與光榮，默默支持您！」

(中時新聞網)