新冠疫情全球升溫，現在全球爭搶疫苗，指揮中心指揮官陳時中過去曾表示，台灣最快3月可以取得疫苗，引發國人高度關切，今年1月31日曾說會等到百分之百有合約的保護下才公布疫苗採購資訊，等到確定了再向大家報告。直到本月4日中央流行疫情指揮中心終於證實，COVAX在3日公布第一批COVID-19疫苗配送名單，台灣確定在第一波名單中，讓國人安心不少，到了8日更首度鬆口，第一波將有20萬劑疫苗來台，國人最快三月可以接種，並於10日證實已購得莫德納疫苗共計505萬劑，不少國人都認為是最好的新春禮物。

其實回顧台灣購買新冠疫過程，從陳時中最早說過的是2021年6月(第二季)會有疫苗，後來覺得說速度可以比較快取得，改為可能3月就會有開始。針對民眾黨先前建議，疫苗政策應量力而言，陳時中也允諾會改進，雖然資訊有些混亂，一直有一些採購上的變化，但將來會在百分之百有合約的保護下宣布。

在尚未證實取得疫苗前，陳時中1月28日也曾在電視政論節目大吐苦水，富國或大國壟斷疫苗是一件不應該的事情，看看這些大國所買的數目字，有的國家買了人口四倍的量，那你剩下那些要幹什麼呢？別人要救命，難道要放到壞掉嗎？這就跟口罩一樣，當大家都買來囤積，那當然就不夠，這不是一個防疫物資，像是世界衛生組織（WHO）、聯合國當然不夠力，他們其實應該發揮功能，應該呼籲很多大國買需要的量就好，超額購買是不對的。

陳時中後來在1月31日指出國際疫苗因世界先進國家大肆搶購造成分布不均，坦言到貨時程將會延後，但他當時重申「我不是說我放棄了，還是朝既有管道持續努力中。」後來指揮中心在4日傍晚證實，COVAX在2月3日公布第一批COVID-19疫苗配送名單，其中分配給Non-UN member states的1,303,200劑AstraZeneca疫苗，即包含我國與其他非聯合國會員之獲配數量，至於分配的時間，沒辦法確定，第一季第二季都有可能，二到五月，也就是說最壞的情形就是五月，但可能「更佳」。8日指揮中心更首度鬆口，第一波將有20萬劑疫苗來台，國人最快三月可以接種

而針對疫苗採購，許多網友過去也批陳時中「鬧鐘說法像月亮，初一十五不一樣」、「萊豬都搶到了，疫苗卻搶不到」、但有網友也認為其實第一線防疫人員真的都很辛苦，台灣的防疫已經比其他國好很多了，不應該再酸言酸語，台灣加油。

(中時新聞網)