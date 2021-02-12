你是否發現退休後無限的休閒時光並不能帶來快樂，那麼怎樣的生活才能讓自己快樂？不妨走出家門，體驗新的東西，只要好奇都去嘗試。不管是唱歌、學樂器、玩3C、煮咖啡、練肌力有氧……都能活化大腦、趕走孤單、憂鬱，增加人際互動，有活水注入，人生下半場將更多姿多采有價值！

《樂在不工作》（The Joy of Working）的作者爾尼．柴林斯基（Ernie J. Zelinski）曾提到，多數人在退休前會期待不需要辛苦工作的時光，但「這是一種錯覺，錯把退休當成工作壓力的避難所。」他提醒：「不能退休是個悲劇，但如願退休也可能是個悲劇。」因為對退休生活沒有規劃的人容易發現「退休後一週爽翻天，一個月後卻度日如年。」退休後無限的休閒時光並不能帶來快樂，那麼怎樣的生活才能讓自己快樂？

●重拾生活重心、對遺憾釋懷 有助於生命圓滿

現今國人平均壽命超過80歲，退休後仍有20～30年的光陰可運用，長期推廣活躍老化理念的台北仁濟院發現，銀髮族要有好的體能、人際及社會互動，有生活重心，身心都健康，才能享受自在充實的老年生活。

台北仁濟院自2010年起開辦老人身心活化課程，迄今已十年，提供數●千位長者學習的課程，其課程分成「體能促進」、「多元學習」及「生命探索」三大類，靜態、動態兼具，只須年滿60歲，繳交保證金100元就能來上課，許多課程常在報名日當天就額滿了。

台北仁濟院李龍騰總院長是老年醫學領域的專科醫師，他談到仁濟院出錢出力推動老人活動，不只鼓勵長者走出家門，還想引導他們從「出門上課、學習」開始，逐步走向圓滿、無憾的人生。

除了鼓勵退休族繼續學習，仁濟院也安排銀髮學員於2019年舉辦的「第11屆亞太地區老年學暨老年醫學研討會」上進行成果表演，讓國內外三千多位相關領域的專家觀摩成果，看看銀髮族的學習可以發揮到什麼程度。

放膽體驗新玩意 退休生活原來這麼精彩。(圖╱大家健康雜誌提供，許文星攝影)

畢竟，在經歷了五、六十年的人生之後，並不是每段經驗都是正向的，其中也會有過不了的關卡、了不卻的心結，如果抱著這樣的心情繼續生活，即便不缺金錢、朋友，甚至每天都行程滿滿，心中也揣著不安。所以，關照銀髮族的健康不簡單，必須深度、廣度兼具。

李龍騰院長說：「在安寧緩和醫療領域，我們會先重視心靈回顧，再幫助心願達成。譬如在台大醫院的安寧病房裡，會有心理師、宗教師帶患者回顧過去的經驗，做道歉、道謝、道別，最後幫助患者達成心願，含笑離開人世。」

為了提升長者的心理健康，台北仁濟院的身心活化課程除了體能、學習類課程之外，還有生命探索的類別，譬如「生命故事書」、「曼陀羅繪畫」、「人生劇場」等，可從藝術的互動中探索自我、深度整理人生的經驗。台北仁濟院社服室社工張家榮解釋：「長者可從這類課程重新認識自己，理解生命走到現在這個狀態，跟以前的生命經驗有什麼相關性，其中是有跡可循的，幫助他們慢慢地去接納人生不圓滿之處，對遺憾釋懷。」

有些學員走出家門上課後，有了新話題可跟家人分享，也常為了銜接下周的課程，而必須做功課，生活變得豐富起來；還可嘗試年輕時想試，但沒機會跨足的領域，挑戰從前認為的「不可能任務」。

李龍騰院長說：「我希望不只仁濟院鼓勵長者走出家門，還希望更多單位一起做。」如果退休前的生活像一台規律運轉的機器，那麼退休後，不妨讓生活變成一張空白的畫布，想添上什麼風景，全掌握於手上的彩筆。

●不被過去定型 活出新的自我

心理學家曾做過研究，發現人到了60多歲，腦中主管社交、情緒調適的前額葉，活潑度會降低，因此到了這個年紀，較難接受新事物。不過，也不是每個人都如此，一直有接觸新事物的人，大腦老化的速度較慢。

學習新事物的目的，也許是為了減緩老化，但也是新樂趣的來源。在2020年末仁濟院的「老人身心活化課程成果發表會」上，有紙雕藝術、曼陀羅彩繪、禪繞畫、攝影、3C作品的展覽，體驗品茶、品咖啡與精油紓壓的攤位，舞台上還有拳擊有氧、阿卡貝拉、二胡、吉他、烏克麗麗、身體打擊樂、戲劇等表演，這些學員們不論過去是家庭主婦、公務員或各行業的人，來這裡都體驗了不同的人生經驗。

台北仁濟院一年約對長者提供40多種身心活化課程，從成果發表會上學員、老師的分享，可以感受到他們樂在其中。

◆烏克麗麗社團成員李靜平：「我們演奏的多多龍（動畫電影《龍貓》的主題曲），難度很高，每次和弦變化都是罩門。為了表演，每周團練，已苦練2個月；這把小小的琴，真的把我們折騰得不成人形；不過，非常鼓勵大家來學，這是人生精進的開始，歡迎跟我們一起努力。」

◆二胡課程學員蔡佩臻：「原以為學二胡很簡單，後來發現要拉得好很困難。學習二胡改變了我原本單調的居家生活，我把原先看電視、看手機的時間，拿來練二胡，不僅藉由琴聲抒發情緒、讓心情變好，因為常要記譜，也活化腦力。每周上課也結交了喜歡音樂、志趣相投的朋友，很鼓勵退休族走出家門，去上身心活化的課程，可以給我們樂齡的人生！」

◆人生劇場學員何濃儀：「上課時，老師會鼓勵我們即興演出，開心表演，且鼓勵我們不要怕失敗，要戰勝失敗。台詞是大家討論後設計的，所以表演時不用費力地背台詞，可以有很多變化。」

◆人生劇場指導老師陳義翔解釋：「這門課是透過輕鬆活潑的劇場遊戲，讓長輩認識表演是什麼。因為團員都有一定的生命閱歷及成就，沒有劇本，用最自然的方式，大家一起即興創作，會是更豐富的人生劇本，也應證『人生如戲，戲如人生。』」

◆拳擊有氧指導老師Amigo說：「這些樂齡學員很棒，上第一堂課時，他們都說沒有跳過，本來考慮調整課程，後來發現他們的體能都很好，第二、三堂我們就開始跳拳擊有氧了。大家不用擔心跳拳擊有氧會不會傷膝蓋，因為練習時可以自行調整強度，最重要的是，運動要讓自己開心、快樂！」

◆芳香精油生活保健班學員林世良分享：「精油班裡男女學員都有，我跟太太一起參加；接觸到世界各地的香氛，好像透過老師的引薦體驗到遙遠的異國風情一樣。精油在國外是種成熟的自然療法，我用精油來塗抹膝蓋，之前關節痠軟、無力等退化的情況有改善，感覺很好。」

◆身體打擊樂課程班長葉亮廷說：「這堂課融合了歡樂與汗水，學員們常要很努力的讓頭腦和手腳協調，跟著老師的節奏，拍打身體各部位。有位姐姐已88歲，每回都很認真的來上課。我上完第一堂課回到家，發現大腿都一點一點青青紫紫，但也很開心拍打出健康快樂、活力能量。」

成果發表會上，拳擊有氧老師Amigo也帶領全場一起做幾分鐘中、高強度的拳擊有氧，讓久坐的觀眾舒展筋骨。台下的青中壯年跟長者都跟著做到，「嘿！Ho！抬腿！鉤拳！……」在一次比一次熱烈，一次比一次順暢的過程中，是什麼讓人感受到「做到」並沒有那麼難？在短暫的幾分鐘裡，所有年齡的障礙都化為烏有，取而代之的是「返老還童」的熱力沸騰。

或許，津津有味的退休生活沒有那麼遙不可及，只是從前僵化的思維讓我們只看到身體正在退化，而從未想過「心靈的豐富」才是此時更大的樂趣；換個想法多嘗試，人生下半場也可以成為另一種享受！

本文作者:葉語容、蔡睿縈

諮詢：李龍騰（台北仁濟院總院長）、張家榮（台北仁濟院社服室社工）

(本文摘自《大家健康雜誌》2021.02)

《大家健康雜誌》2021.02

(中時新聞網)