2018年9月，駐大阪經濟文化辦事處前處長蘇啟誠，因燕子颱風侵襲日本導致台灣旅客滯留關西機場，遭質疑有處置失當之嫌並引發民怨後，留下遺書表明「不想受到羞辱」後自縊身亡。事後經檢警偵辦，發現當時確實有人利用大批網軍至PTT散布假訊息、辱罵大阪辦事處，企圖操作網路風向。

身為公眾人物尚且如此，一般人呢？根據美國網路霸凌研究中心（Cyberbullying Research Center）在2016年一項針對12至17歲美國學生的調查中指出，孩子最常遇到的網路霸凌，就是刻薄卑劣的評論、網路謠言，或遭受與種族或性方面有關的言語攻擊。

這種網路霸凌就稱為挑釁(Trolling)，施暴者就是所謂的「網路小白」、「酸民」、「網魔」。Troll 的原意是指北歐神話中的一種巨魔或山怪；Trolling則是漁業用語，指漁船以拖網來捕魚的方式。在網際網路上，Trolling是指躲在暗處，蓄意去「釣」出某些人，以獲得回應或吸引關注。

●面對網路引戰行為，你該學會的３種應對方式

面對網路上的挑釁，兒童青少年精神科醫師黃雅芬醫師指出，大多數人無法在第一時間辨識出對方的惡意，並誤以為是一般的言論而予以回應、討論。但挑釁的一方不會因此就離去，他會再次發言攻擊/刺激，有時甚至是文不對題，目的無非是希望獲得被霸凌者的任何反擊，以便激起他持續發動攻擊。「過程中所產生的刺激感，能滿足這些有心人士藉此發洩自身負面情緒的心理需求。」因此，她建議可採取下列三種作法回應。

1. 終止對話、阻斷霸凌

由於挑釁是發生在網路上的，不必擔心身體會受到傷害，且我們擁有絕對的選擇權。所以如果發覺對方在惡意挑釁，你可以選擇相應不理，也可以在覺得自己能夠承受這樣你來我往的心理壓力下，繼續和他對話。然而，對方因此可能更肆無忌憚地對你進行攻擊。一旦發現對方無法理性溝通並修正自己的言行，再繼續對話只是浪費時間，甚至狀況有愈演愈烈之虞，此時就應斷然離開「戰場」，像是下線、關閉軟體或離開螢幕，才是保護自己較理想的做法。當挑釁者幾次發言都得不到他想要的回應時，通常就會停止攻擊，進而轉往其他版面或場域去「釣』出那些沒有經驗的受害者。

2.掌握社群軟體的使用技巧

目前如Facebook等主流社群軟體，發文作者多具有管理留言內容的權限。若發現在自己的發文下方，有人回覆了不雅或挑釁的內容，甚至不理性的攻擊文字，即可將對方的回應刪除或隱藏起來；或者將自己帳號的「隱私設定」調整為比較嚴格的程度，例如：當別人要在他們的貼文或圖片上標註你的名字前，須先徵得你的同意；他人若想在你的動態版面上貼文，也須先經過你的同意後才能顯示。此外，限縮自己貼文的隱私程度也是一個方式，像是文章只有朋友才能看見，而不是公開給所有人。

3.掌握求助管道

若是有人竊取你的照片並發文，或是標註你的名字之後，發布跟你有關的謠言或其他惡意攻擊的言論，因為沒有網路權限可以管理對方的發文，請向官方/網管人員提出檢舉或者投訴，並最好截圖保留證據，讓對方刪除發文，或由官方強行移除。如果網管人員不回應請求，可以告訴父母、師長並考慮報警處理。

黃雅芬醫師提醒，網路貼文通常都會在網路上存放一段時間，隨著時間增加，可能會有更多人看到對話討論串。在網路上目睹挑釁的你，無論是選擇離開、旁觀、選邊站、加入攻擊行列等，都可算是網路暴力（霸凌）的目睹者，或多或少也會感染到負面情緒。如果可以早點中斷一連串的「挑釁、回應、攻擊、反擊、繼續攻擊」的負面互動，便能阻止負面情緒在網路上繼續擴散，影響更多人。

本文作者:鄭碧君

諮詢：兒童青少年精神科醫師黃雅芬醫師

(本文摘自《大家健康雜誌》2021.02)

《大家健康雜誌》2021.02

(中時新聞網)