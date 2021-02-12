古早味零食熱量排行榜！營養師高敏敏分析常見的柑仔店零食的營養成分，指出撇開熱量不看，這些零食糖果中還藏著恐怖陷阱，像是香菸糖幾乎95%都是糖，某些零食的鈉含量驚人，甚至每100公克就含有破千毫克的納，因此提醒大家別多吃，吃一點點回憶就好。

高敏敏在臉書發文表示，每次春節返鄉回老家，總會在巷弄中發現柑仔店，許多人會忍不住走進去逛，但這些古早味零食撇開熱量不看，糖與鈉的含量相當驚人，像是香菸糖小小一盒95%都是糖、香菇麵每100公克就有1040毫克的鈉，相當可怕。

營養師分析柑仔店常見的糖果熱量，雖然回憶滿滿，但因為某些零食的糖、鈉含量驚人，因此建議不要吃太多。（圖／高敏敏提供）

高敏敏整理「柑仔店零食」的熱量，以100公克計算，冠軍為小公子麵492大卡（含鈉655mg），接著依序為香菇肉麵467大卡（含鈉1040mg）、五香豆乾410大卡（含糖7g）、可樂糖400大卡（含糖48g）、鑽戒糖400大卡（含糖79g）、森永水果糖398大卡（含糖74g）、木瓜絲388大卡（含糖12g）、香煙糖380大卡（含糖95g）。

高敏敏也說，口笛糖376大卡（含糖76g）、爆跳跳糖372大卡（含糖74g）、陳年仙楂丸356大卡（含糖46g）、橡皮糖356大卡（含糖79g）、巧克力風味醬354大卡（含糖75g）、大可樂QQ糖348大卡（含糖56g）、大漢堡軟糖339大卡（含糖79g）、披薩QQ糖339大卡（含糖79g）、荷包蛋軟糖329大卡（含糖50g）、小熊QQ糖321大卡（含糖46g）、傳統豆干188大卡（含糖4g）及打香腸機44大卡（含糖6g）。

高敏敏也補充，小時候吃的梅子或葡萄口味的零食糖果，其實都是由香料調成的，而這些零食的糖、鈉含量驚人，因此大家一次不要吃太多，吃個回憶就好了。引發網友熱議，「真的都是回憶」、「過年都會吃」、「小孩子最愛了」、「好懷念」。

(中時新聞網)