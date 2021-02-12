知名YouTuber白癡公主（痴痴）總是不照牌理出牌，無厘頭的她是著名的搞怪美少女，白癡公主常頂著假胸部入鏡，影片效果十足，痴痴坦言，她揹著假胸道具時會有自信「但假胸部其實很重，常揹到抬不起胸、腰很酸」，也因為網友對她揹假胸的評價都極好，也讓白癡公主不禁笑著反問：「我要去整形了嗎？」

愛自黑、搞怪的白癡公主，常為了她創造的角色「痴痴妹」而頂著假胸部入鏡，痴痴表示，痴痴妹的角色設定是講話粗曠、有魔鬼身材「我自己沒有的，就上網買假胸道具」，痴痴笑認，她戴上假胸部就會有自信「是也會羨慕這身材，但假胸部其實很重，常揹到抬不起胸、腰很酸」。

挺著假胸部其實很累，不僅會抬不起胸、腰酸，白癡公主還會全身大流汗。（圖／取材自白癡公主 Instagram）

由於痴痴戴假胸時，全身都會大流汗，也因此她每次使用完畢後，都會像洗身體一樣，用沐浴乳清潔假胸、並放著自然風乾，白癡公主笑說：「只差沒幫它擦乳液」，儘管白癡公主揹的是假胸部，但網友仍對她的假胸很有興趣，痴痴笑說：「可能我的臉蛋真的很搭配大胸部的感覺」，也因為網友對她揹假胸的評價都極好，讓白癡公主不禁反問：「我要去整形了嗎？」

白癡公主從事影片創作已5年，被問到是否曾遇過沒靈感？痴痴則大方說：「一定會的啊～有時候好像不是靈感問題，是我想拍、但會想太多，因為我根本不知道觀眾喜歡什麼，有時候我覺得還好，可是觀眾很喜歡」。

不過白癡公主也指出：「唯一不變的就是變」，觀眾口味一定會膩，所以她會朝向自己喜歡的事情去延伸、跟著時事走，因應觀眾收視習慣做調整。近年有許多創作者、藝人都紛紛加入Youtube，對此，白癡公主則說：「個人覺得是好的，平台本來就是要更多元、更豐富的內容」，相當正面看待。

身為創作者，白癡公主認為：「唯一不變的就是變」。（圖／取材自白癡公主 Instagram）

白癡公主在2020下半年有許多表演的機會，她去年11月首次參加漂遊者森林音樂祭，和怕胖團一起演出，痴痴表示，當時那陣子剛好有很多工作要忙「且前天才因為木曜運動會的錄影，我喊到燒聲，導致演出前還先去診所打針」，所幸觀眾都很捧場，而她再下一周則是去參加9m88音樂會的嘉賓，白癡公主感性說：「很感謝願意跟我合作，不懂的時候都很大力的給予鼓勵和指導」。

今年春節，白癡公主和往年一樣回嘉義阿嬤家過年，痴痴希望能在阿嬤家拍料理片，她去年和前年是做地瓜球和包水餃，白癡公主也笑說：「可能這次會一起做年糕PIZZA吧」，對於新年的新期許，白癡公主則說：「一樣每天都開心、跟家人樂悠悠的相處，還有希望我不要又是睡到最後一個起床的」。

(中時新聞網)