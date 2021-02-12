賣家太有才了！一位民眾昨天(9日)到超商領包裹，告知店員取貨資料後，店員竟從倉庫裡翻出一排「空蛋盒」拿給她，仔細一看她的小小包裹竟然是用膠帶緊緊綑在蛋盒上，不只民眾傻眼，連轉交包裹的店員也忍不住笑出來，消息曝光後，許多網友紛紛大讚賣家此舉實在太貼心，增加體積避免包裹寄丟，「怕你太小...會找不到」、「防撞的概念」。

一名女網友昨天下午在臉書「爆廢公社二館」po出她去超商領回來的包裹，只見扁扁的信封袋上，用膠帶黏著一個能裝10顆雞蛋大小的空蛋盒，而且空蛋盒在寄送過程中完全沒被壓扁，讓原po領包裹的時候驚呆，自己什麼時候買過空蛋盒了，連網友也紛紛留言，「賣家真的好有梗」、「輕量化包裹」、「空蛋盒才是本體，上面的包裹只是附贈」、「我比較好奇店員居然收件」、「這個誇張，不過蛋盒形狀非常完整，送貨員有小心」、「蛋裡面的生物已經孵化飛走了」。

然而，有網友指出，賣家會把包裹黏在蛋盒上，其實是有理由的，因為信封體積太小又扁，很容易卡在夾縫中甚至寄丟，所以賣家才突發奇想把信封黏在蛋盒上，「當氣泡紙不夠用時，空蛋盒是你的好幫手」、「以前做超商最討厭小又扁的包裹，常常找不到或被擠到後面去，這賣家好用心」、「聰明，不過裝箱更好啦」。

有網友指出，賣家會把包裹黏在蛋盒上，是因為信封體積太小又扁容易寄丟，才把信封黏在蛋盒上。(翻攝自 爆廢公社二館)

(中時新聞網)