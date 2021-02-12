台中立委陳柏惟的罷免案正如火如荼的進行中，而因為高雄市議員的黃捷案遭到否決，讓許多人對於「刪Q運動」的成功率有所質疑，但有台中沙鹿當地的網友發文直，從當地的選民結構來看，「陳柏惟已經完蛋了」。

民進黨在黃捷的罷免案中傾巢而出，全力相挺黃捷，最後讓黃捷的罷免案成為首起「不同意票多於同意票的罷免案」；之後也傳出，綠營部分人士認為，既然民進黨可以全力支持黃捷，就沒有理由不支持與民進黨有著同樣價值的基進黨陳柏惟，若民進黨能再度動員，刪Q的成功機率恐怕不會太高。

不過，事實真如綠營所想嗎？有位自稱台中沙鹿當地人的網友在網路論壇上發文表示，以陳柏惟選區的選民結構，要罷免他相當容易，而且顏家的老家埔子里，這些年的人口增長又相當迅速；他很多當地的朋友對於陳柏惟的草包言論相當反感，認為他只會瞎扯對岸，完全沒料。

該網友指出，陳柏惟在他選區唯一有優勢的就是烏日，那邊有許多民進黨的金主，所以在那邊他相對吃得開；而霧峰藍綠之間則是55波，整體而言，台中還是藍營的地盤，陳柏惟對上的又是顏家，簡單來說：陳柏惟的這次罷免，他已經完蛋了。

(中時新聞網)