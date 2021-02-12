臉書啟用機器人過濾爭議廣告，常鬧出不少笑話，最新的笑話梗是英國一家小型攝影公司，發表一些野生動物、自然景觀和建築的廣告圖片也被屏蔽，其中一張「田野中一隻牛」的照片竟被認為是「公然的性內容」而下架，該公司委屈的說，公司網頁上400多張圖片無渉色情，他們還一度被臉書禁止刊登廣告。

BBC中文網報導，上傳圖片的邁克·霍爾（Mike Hall）本想用這些攝影圖片在臉書上做廣告，結果卻發現這些圖片被臉書當作公然的性內容而被封禁。該公司表示，這些被禁圖片包括了田野中一隻牛的照片，還有英格蘭板球隊員圍成一圈的照片，跟「性內容」一點也沾不上邊。

報導指出，這家攝影公司位於溫徹斯特（Winchester），他們其被禁的廣告圖片還包括：一個寫著「DISCO」字樣的霓虹燈箱招牌，被指為促銷酒精性飲料；法國城市蘭斯（Reims）的軌道電車照片，被指照片違反臉書的售票政策；一張香港的天際線照片，被禁原因是照片本身「沒有銷售商品內容」；一張焰火的照片，被禁原因是促銷武器；池塘水上漣漪的照片，被指為銷售「成人商品」；一張辦公高樓大廈的照片，被指為「公然的性內容」。

因為這些莫名其妙的被禁理由，臉書還一度禁止讓霍爾的公司刊登任何廣告。後來BBC向臉書詢問相關事情，臉書才恢復了霍爾的廣告。

專家分析，廣告是臉書業務營收的主要組成部分，很大一部分的廣告收支來自於小型企業。臉書還曾因為政治性廣告修改其廣告規定，尤其是在選舉期間。但去年美國總統大選期間，拜登和川普雙方陣營都有大量廣告被臉書屏蔽，臉書後來表示是因為「技術錯誤」。

(中時新聞網)