英特爾新執行長Pat Gelsinger上個月表示，2023年7奈米製程晶片仍將自行生產，未料不到一個月時間傳出英特爾7奈米再度延期，確實令人尷尬。消息一出，有網友認為「競爭對手超微（AMD）續噴」；還有人說，「完了 過完年台積電直衝700嗎」。

Apple Insider報導，英特爾前執行長Bob Swan受訪時表示，目前公司的7奈米奈米晶片生產將會延期，最終量產時間將於2022年底或2023年初進行。Swan並未透露詳細原因，僅表示目前的7奈米發現一個問題，此嚴重程度將影響量產，目前正在努力解決。

據了解，這篇去年7月報導的舊聞重發已被刪除，但美國鄉民論壇Reddit股板有截下轉發文章。

新任執行長Pat Gelsinger於上月財報會議上表示，2023年7奈米製程晶片仍將自行生產，但考量產品範圍廣泛，可能擴大特定的技術和產品採內外部晶圓廠代工，至於更多具體生產細節，將在他2月15日走馬上任後再公布。

英特爾法說會未提及台積電，業界人士指出，目前英特爾非核心CPU部分晶片已下單台積電多年，至於核心CPU只有部分中階採委外代工，高階CPU產品仍堅持自家製造。

對此，批踢踢網友表示，「來點gg的負面新聞好不好 我還想補貨」、「最近一堆GG利多，打算開春後直衝700嗎」、「但新聞被移除了 這種情形 是真？是假？」、「tsm ADR即將挑戰前波高點136.13」

還有不少人狂酸英特爾，「再嘴硬不給代工嘛」、「2023 AMD都用台積電3nm了吧 誰還要買落後時代產品」、「原來是舊聞 還好 I皇真的要強一點」、「14nm再戰10年！」

(中時新聞網)