高嘉瑜自曝房間衣物堆積如山。（資料照/摘自高嘉瑜臉書）

立委高嘉瑜先前因自曝房間衣物堆積如山、枕頭泛黃的照片，引發熱議。她解釋，自己有「囤積症」，而枕頭是10年前從基隆帶到台北，在當時已算是最好的枕頭了。高嘉瑜父母在基隆開百貨行，今年過年期間她化身一日店長，網友翻出泛黃枕頭的照片問說，「有賣這顆枕頭嗎？」

高嘉瑜回基隆過年，11日除夕在臉書歡迎大家找她買枕頭、拿春聯，「還有大家最期待的，聽嘉瑜唱歌」，並透露傍晚5點左右現身基隆永欣百貨行。

PO文引來鋼琴演奏家V.K克留言表示，「晚上我去買」。高嘉瑜擔任一日店長，晚間「業績」曝光，共賣出兩顆枕頭，並PO出與V.K克合照，還在枕頭外盒上簽名，表示感謝支持。

去年因炒房爭議，高嘉瑜澄清並公開租屋處房間「慘況」，她受訪時表示，照片中只是冰山一角，枕頭已經用了10幾年，反正套上乾淨的枕頭套也感覺不到裡面怎麼樣，也沒在

房間內看過蟑螂，只看過壁虎。

此外，高嘉瑜先前接受網路節目「今天神回應」專訪時提到，自己有囤物癖，還跟房東說沒辦法搬走了，因為租屋10年來有很多東西，冰箱還有好幾年前的粽子，冰棒好幾年也照樣吃，「放眼望去的食物都是過期的」，但眼睛一閉還是吃了。

(中時新聞網)