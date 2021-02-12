命理專家邱彥龍指出，初二回娘家的日子，又稱｢迎婿日」。周易言：「木女金夫。」，夫妻本相剋，男人先天屬金，女人先天屬木，男人之妻為財星，女人的家是印星，屬水，金生水生木，是一個自然的循環，所以夫妻一起回娘家，讓老婆高興，回家後就會幫夫家穩固家庭、照顧子女。夫妻若互寵家宅興旺，夫妻若不合，事業、財運都會受損、家宅動盪不安。

初二回娘家，少不了小賭怡情，甚或買個彩券試試手氣，以下是初二到初五四天的財運最佳排行榜，來看看你跟你的另一半入榜了沒？【初二到初四 財運紅翻天的前四名】《第一名》：水瓶座、摩羯座；《第二名》：巨蟹座、天蠍座、天秤座；《第三名》：射手座、雙子座、獅子座、牡羊座、處女座、雙魚座《第四名》：金牛座。

【初二到初四 12星座財運】詳細分析如下：

●太陽或上升在牡羊座：會有莫名的花費，需謹嚴慎行，小心得罪人，多微笑、保持好心情，即可逢凶化吉。可以多帶另一半參加家庭、朋友聚會，會遇到事業貴人的出現與增加名氣，對往後的事業財有很大的助力。

●太陽或上升在金牛座：這段時間小心另一半會對你有情緒，因此心情不美麗，所以言語不要太尖銳，息事寧人比較好，不然破財又傷心。多哄哄另一半，讓他開心，會有夫妻同心、齊力斷金的強大力量，讓2021年事業爆棚，順風順水。

●太陽或上升在雙子座：多說好話，與另一半多做心靈溝通、探討人生規劃與宗教信仰或知識技能的精進，會增加幸福感，對往後國外事業的發展或自身財運有極大的幫助。另一半會超級疼愛你，行車注意安全即可。

●太陽或上升在巨蟹座：另一半出錢投資你，會讓你偏財會超級旺，但投資財、樂透財、娛樂財這些都算偏財，要見好就收，入袋為安。

●太陽或上升在獅子座：雖然自身財運沒有特別好，但是另一半的財運跟偏財運卻是超級旺，建議獅子可以投資另一半的工作、事業或樂透，讓自己財運變旺。

●太陽或上升在處女座：你的另一半這段時間心情不美麗，要多說甜言蜜語哄哄，傾聽他(她)訴苦，若能當個好聽眾，會讓夫妻感情升溫，財運也會跟著往上升，共同看見未來的美好。

●太陽或上升在天秤座：家庭氣氛還不錯，夫妻財運、偏財運皆旺，感情越好，錢賺越多，但記得幫另一半省點錢。

●太陽或上升在天蠍座：偏財運很旺，但必須控制好情緒，容易發火生氣，多給自己正能量，勿對另一半動怒，搞得自己心情也差，財神也會嚇跑。

●太陽或上升在射手座：多跟家人們聊天，正所謂｢吉言帶財」，另一半比較不愛說話，需要體諒或教導，鼓勵他多和親朋好友聊天，對財運、事業、感情都有很好的助力。

●太陽或上升在摩羯座：正財運超級旺，可與家人、朋友們分享事業的成果，年後可以增加不少的案子與合作機會，偏財運非常旺，但不要太貪心，多陪陪另一半，你的伴侶會有神明眷顧，請他多幫你祝福，會有很棒的成果。飲食要注意身體。

●太陽或上升在水瓶座：財運、偏財運超級旺，受到財神眷顧，如同廟裡抽到籤王，記得給另一半吃紅，花錢分福，一家和樂自在就好。

●太陽或上升在雙魚座：財運不錯，心裡雖然有很多夢想，但需要另一半的言語支持，如果被潑冷水，願望就不會實現，所以給另一半發個小紅包，請他多多讚美你，好運將會跟著你。

(邱彥龍提供)

(中時新聞網)