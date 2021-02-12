林青霞和香港富商邢李㷧婚後育有2個女兒邢愛林和邢言愛，但她對繼女邢嘉倩也視如己出，一家五口幸福和樂，近日，三姊妹出售父親所贈的股票，共賺1.91億港幣（約台幣6.89億），可謂是新春大紅包。

據港媒報導，林青霞三個女兒在10日時，把手上持有的2.11億思捷環球股票賣出，每股作價0.9元，共套現1.91億剛元，（約台幣6.89億）三人平分，雖然當時邢李㷧以2.7億港元購入，虧損了不少，但對一般人來說可謂是天文數字。

其實，邢李㷧是思捷時裝王國的締造者，早年在他的帶領下，2007年股價到達頂峰，每股價值133港元，公司市值1700億港元，被視為一代股王。

不過之後邢李㷧接連出售手上持股，累計套現逾230億港元，並逐步退任主席等管理職位，最終於2008年全身而退，但之後思捷業務日益下滑，2012年他再度入股，被視為出手拯救公司業務。

2017年他將股權贈予兩名女兒邢嘉倩、邢言愛，2019年再加入小女兒邢愛林，由3人共同持有。據悉，邢李㷧讓三个女兒套現股票的主因，港媒估計是因为今年1月思捷公布供股集資，他們不想供股，所以一次性出售股票。

林青霞對婚後對繼女邢嘉倩疼愛有加，把她當親生女兒對待，母女倆像朋友也像姊妹，就連邢嘉倩的生母張天愛，都曾在公開場合感謝林青霞對女兒的照顧，也大讚邢李㷧遇見林青霞是這一生最幸運的事。

(中時新聞網)