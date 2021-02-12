大龍峒保安宮國運籤出爐！4支公籤暗示金牛年凡事需更「保守」。（吳康瑋攝）

大龍峒保安宮國運籤出爐！4支公籤暗示金牛年凡事需更「保守」。（吳康瑋攝）

大龍峒保安宮國運籤出爐！4支公籤暗示金牛年凡事需更「保守」。（吳康瑋攝）

大龍峒保安宮國運籤出爐！4支公籤暗示金牛年凡事需更「保守」。（吳康瑋攝）

大龍峒保安宮國運籤出爐！4支公籤暗示金牛年凡事需更「保守」。（吳康瑋攝）

每年除夕夜，北市大龍峒保安宮為預測國家未來一年的運勢，都會在子時擲筊向保生大帝祈求新年國運籤，可謂新春祈福的一大重頭戲「萬里求仙意甚虔，青山重疊水連天，終尋隱道桃源洞，不覺回來坐碧蓮」今年廟方抽出金牛年4支公籤、國運籤，從整體可歸類為「中籤」，建議明年先以更保守的態度，顧穩全局才可把握大局。

保安宮祈福法會11日除夕晚上11點整正式揭開序幕，儀式從象徵平安祈福的108響撞鐘聲開始，接著廟方安排數名法師進行新春誦經，隨後宮廟人員11點45分，依照傳統，在傳統子時向保生大帝擲筊，抽出4支公籤，分別代表新年歲君（國運）、生理（商業）、五穀（農牧）、海冬（漁業），象徵金牛年運勢。

廟方今年邀請到世新大學中文系講師林恕全來解籤，他指出，籤詩內描述的桃源洞，其實就象徵著冒險，文內呼籲民眾可以去闖，但凡事以保守一點的態度及靜態的角度來看待，會得到比較好的結果，不建議太魯莽的向外嘗試，對此，有媒體詢問是否可以代表「台灣繼續走自己的路就可以了」，林恕全則回應，可以這麼解釋，籤詩向民眾傳達的訊息為盡量保守，先顧全大局，國家才能好好前進。

今年生理（商業）抽出籤詩為「自求福德自天申，福分未真寧作真，運動行藏皆合意，一番喜氣一番新」林恕全解釋，做生意的人賺得的財富，切勿與他人比較，其實自己的比上不足比下有餘，其實已經很好了，要知足惜福。

此外，五穀（農牧）籤詩為「牡丹驟雨壓攲斜，皎月揚輝雲莫遮，雲豈不時遮月色，雨無常壓有名花」他則解釋，此籤蘊藏的含義，是希望民眾在農牧方面，千萬不要去與他人好高騖遠，盡力在自己的崗位好好打拼，保守一點就會有好結果；最後在海冬（漁業）方面的籤詩為「他家哀喜休相問，莫與筵中競酒漿，無事閉門家裡坐，惟憑旦夕一爐香」林恕全指出，籤內以閉門家裡坐，形容凡事盡量保守一點，只要好好的燒自己的香，最後一定會有成。

位於北市大同區保安里的大龍峒保安宮，至今已200多年歷史，為在地信仰中心，每年除夕夜廟方都會舉辦祈福儀式，並抽出代表國家新年整體運勢的籤詩，今年雖然現場大雨滂沱，可是仍有大批信眾聚集祈福，更有虔誠信徒才走進廟內，馬上噗通一聲的雙膝跪地，向神明祈福；廟方除在出入口旁，量測體溫，也派員替民眾逐一噴灑酒精，在消毒的同時也互道著新年快樂，廟內祝福聲此起彼落，不絕於耳。

(中時 )