美國總統拜登表示，他昨晚與中國國家主席習近平通電話持續兩個小時。

拜登對記者說：「昨晚，我與習近平連續通話兩個小時。」這對一位美國總統來說是罕見的長時間互動，即使是面對面會談，也很少會超過一個小時。

美中關係緊張之際，昨天是拜登1月20日就任以來，美中兩國元首第一次通話。拜登向記者表達他的憂心，表示假使美國在包括公路、橋梁與公共運輸等國家基礎建設不迅速採取行動，中國做為經濟競爭者將建立優勢。

拜登昨天指出，自由與開放的印太區域是當務之急，習近平則強調，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。

白宮稍早之前表示，拜登對北京強制性與不公平的經濟作為，對香港的鎮壓、在新疆侵犯人權，以及對包括台灣在內區域的專斷作為表達關切。

白宮說，這兩位領導人也談到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行、氣候變遷以及武器擴散。（譯者：徐崇哲）1100212

(中央社)