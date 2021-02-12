農曆新年假期的重頭戲就是一家團圓吃年夜飯，但許多人也對親戚間的比較心態產生反感，壓力甚大。一位網友就透露，每到過年，愛炫耀的親戚總會刻意叫在台積電上班的表哥戴上員工識別證，一起吃年夜飯。對此，網友也傳授反擊方法，讓阿姨秒閉嘴。

原PO在PTT上表示，一位阿姨總會在吃年夜飯時炫耀在台積電上班的表哥多優秀，甚至還叫表哥戴上「狗牌」，也就是員工識別證，想到等等吃飯時阿姨又要繼續炫耀了，他詢問網友，「要怎麼反擊在台積上班的親戚？」

文章一出，網友也一片傻眼，直呼「帶狗牌聚餐也太瞎」、「吃飯還帶狗牌，有夠loser」、「家族聚餐帶狗牌？到底多怕被人看沒有啊？」、「幻想文，最好下班還戴狗牌……」。

對此，網友紛紛祭出反擊對策，表示，「說你在聯發科啊，絕對夠力」、「就說你有台積電股票，阿姨兒子在幫你的股票賺錢」、「問他今天on call了嗎」、「謝謝他努力工作，讓你股票賺很多」、「亮出你的GG股票說辛苦你了」、「問他幾點下班、年假輪幾天班啊」、「問他肝還好嗎」。

(中時新聞網)