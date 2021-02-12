中國國家廣播電視總局今天說，英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）已在中國遭到禁播；一週前，中國官媒中國環球電視網（CGTN）被撤銷在英國的播放執照。

國家廣播電視總局表示，調查發現BBC世界新聞頻道有關中國的報導已「嚴重違反」應當「真實且公平」報導新聞等規定，損害中國國家利益，破壞民族團結。

國家廣播電視總局說，BBC世界新聞頻道不符合境外頻道在中國境內落地條件，對其新一年度落地申請不予受理。

BBC對此表達失望之意，並表示「BBC是全世界最受信賴的國際新聞媒體，從世界各地公平、公正且不畏懼或偏袒地報導新聞」。

英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）4日表示，調查後發現，持有中國環球電視網在英國播放執照的星空華文傳媒（Star China Media Limited）並非合法的執照持有人，因此撤銷中國環球電視網在英國的播放執照。（譯者：徐崇哲）1100212

(中央社)