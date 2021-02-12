2021年即農曆110年，金牛年是辛丑年，丑土生辛金，財富獲得會較辛苦，全國經濟的表現會較弱，財富的分配是強者越強，弱者越弱，金字塔的頂端和底層下端差距會越來越大，通靈大師江嘉葉特別就12生肖一一分析給大家，新的一年行事做參考。

《鼠》

吉星：太陽，貴人

凶神：天空，三刑

喜逢子丑合，又有太陽吉星高照，玉堂貴人照命，喜氣洋洋，前途光明，有利升遷考試，尤其女性更吉，若是當家者，更會讓家中有喜慶，在外也人和平順，只是又逢天空，難免得中有失，喜事虛花之虞，因此要謹慎勿管他人閒事，可免是非破財，守之安泰，防情色惹禍小破財。

吉祥物：屬鼠人理財能力較弱，可在家裡擺放一盒金錢樹，提升財運，或配戴觀音菩薩水晶手環，趨吉避凶。

補運法事：今年最好到宮廟安太陽斗，保平安。

《牛》

吉星：華蓋，三合

凶神：太歲，劍鋒，伏屍

太歲當頭坐，無喜恐有禍，一喜破三災，無喜百事來，宜到宮廟安太歲及常消災，或正月十五前在家裡安太歲星君朝拜保平安，又有凶星劍鋒、伏屍兇神降臨，恐有不測是非，凡事要小心謹慎，再忌伏屍星降臨，要防疾病臨身，可喜有華蓋吉星，因此只要行事謹慎，再行善濟助貧困人士，可趨吉避凶。

吉祥物：屬牛的人吃苦耐勞，做事踏實，然為人太過老實，比較保守，做的多賺得少，可在辦公室左邊擺一盒「鴻運當頭植物」，也可戴黃水晶手環或項鍊墜子，有助賺錢賺得快，也能賺得輕鬆，但想投機取巧，用旁門左道的方法賺錢，則千萬不可哦！

補運法事：宜正月十五日前到宮廟安太歲及常消災，六月可求財運，十月可要防血光。

《虎》

吉星：紅鸞，六合

凶神：病符

牛年逢貴人，主萬事吉利，進財不錯，可努力工作，增加財富，紅鸞星降臨，有喜慶，未婚男女把握機會追求自己心儀的人，成功機率倍增，沒有對象的男女性也會也會增加許多認識異性和被追求的機會，另病符星入侵，恐積勞成疾或舊病復發，生活起居要謹慎小心，提防被病菌侵入，且勿探視重病患者，應於正月內祭改病符凶星，以保平安吉祥。

吉祥物：屬虎人勇於冒險，賺錢方法和手段多方向，但因常過於冒險，反而虧損財富，可在客廳擺放一盆「七葉蓮」，能夠在求財路上平穩前進，守住錢財，亦可戴黃水晶手環。

補運法事：四月制病符，七月制病痛關，元宵節前要點光明燈。

★民俗說法，僅供參考。

(中時新聞網)