美式賣場好市多已成為許多家庭定期造訪之地，對於大家庭來說掃貨更是方便。一名網友日前PO文表示，發現好市多ATM旁邊有一台不明小機器，總是發出刺耳的高頻音，讓他相當不舒服，一問之下功用曝光，不少網友也直呼長知識。

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文發問，他發現賣場內的ATM旁邊有台小機器，一直發出刺耳的高頻音，實在不知道有何用處，好奇心驅使下忍不住詢問網友。

男網友發現好市多賣場內的ATM旁邊有一台一直發出惱人高頻音的小機器，忍不住詢問功用，答案曝光後讓許多人直呼長知識。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

網友看到後紛紛回答：「催眠用的啊，你會忍不住多領一些」、「腦波控制器啊，沒發現你正要領錢了嗎」、「當你的村莊被攻擊的時候會廣播」、「聽力測試儀」、「趕人用的，假日人太多了」。

隨後也有內行網友給出正確答案：「驅鼠用的啦」、「超音波驅鼠器」、「功能很強，裝上之後老鼠完全不敢來」、「用來趕小動物的，動物聽覺很敏銳，開太強人才會聽得到」、「高頻的聲音，會讓老鼠痛苦。只有年輕人類的耳朵才聽得到」。還有人打趣表示：「樓主屬鼠嗎？正常來說一般人應該聽不到才對」、「聽得到證明你還年輕啊」、「看起來頻率調錯了，老鼠還沒趕走人就先被趕跑了」、「過幾天鼠年過完就換成牛叫聲了」。也有網友分享經驗，表示這些機器只有一開始有用，後面根本變成老鼠的伴唱機。

(中時新聞網)