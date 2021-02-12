白宮今天表示，美國政府官員正在確認供應鏈中的潛在瓶頸，努力解決半導體晶片日益短缺的問題。晶片缺貨已減緩全球汽車生產的速度。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）說，拜登政府「目前正在確認供應鏈中的潛在瓶頸，並與業界主要利益相關者以及我們的貿易夥伴積極合作，以多盡一份心力」。

美國最大汽車製造商通用汽車公司（General Motors Co）昨天指出，全球半導體晶片短缺，可能會使2021年的獲利削減多達20億美元。

通用汽車的美國競爭對手福特汽車公司（Ford Motor Co）之前曾表示，旗下高獲利、最暢銷的F-150皮卡已減少生產。其他許多汽車製造商也在美國和世界各地減產。

聯合汽車工會（United Auto Workers）以及代表汽車製造商，汽車經銷商和零件製造商的協會負責人，在1月19日致函拜登的顧問狄斯（Brian Deese），要求拜登政府考慮「敦促主要的矽晶圓廠擴大生產車規級晶片」。（譯者：徐崇哲）1100212

(中央社)