春節前夕的年夜飯則是家人一年中最重要的聚會，傳統上會盡量做出最豐盛的一餐。但當年中共領導人毛澤東平日飲食非常簡單，即便是除夕年夜也毫不起眼，他最愛的還是不加醬油的紅燒肉，以及湖南人最愛的辣椒。此外，毛不喜牛羊肉，也不吃雞。至於許多家庭喜歡在年夜飯吃餃子，毛卻最不喜歡，他寧可吃糙米也不吃麵食。

毛澤東個人飲食非常簡樸，執政之後也是如此，即便是年夜飯他也不太重視。曾擔任他警衛長達20多年的毛尚元回憶說，毛澤東過年時用餐很簡單，跟平時沒什麼兩樣。比較特別的是因為毛不愛吃麵食，像許多省份常會在年夜飯出現的餃子，他幾乎不碰，他認為過年就得吃紅燒肉跟辣椒才對味。

中南海廚師程汝明指出，毛澤東家年夜飯的餐桌沒什麼特別，紅燒肉是毛澤東年夜飯一定要有的菜，不過毛不愛醬油，因此紅燒肉只能用糖為肉上色再加鹽來代替醬油。圖為程汝明(左)與其外孫。（圖／網路）

照顧毛澤東晚年的生活秘書張玉鳳也說，毛相信吃五穀雜糧身體才會強壯，刻意多吃如玉米、紅薯等雜糧，有時還吃野菜。他不喜歡吃的食物最主要就是麵食，對有些地方習俗過年吃餃子很不理解，曾說「餃子有什麼好吃的？寧可吃糙米，也不吃餃子、饅頭。」

中南海廚師程汝明說，紅燒肉是毛澤東年夜飯一定要有的菜，不過毛不愛醬油，因此紅燒肉只能用糖為肉上色再加鹽來代替醬油。毛澤東不吃醬油據說是小時候在醬油作坊看到過死老鼠，從此對醬油非常反感。至於辣椒，則是湖南人毛澤東的家鄉味，他曾比喻革命就得吃苦，因此「不能吃辣椒和苦瓜的人怎麼能幹革命？」

毛澤東對紅燒肉情有獨鍾，這個嗜好卻讓講究飲食的妻子江青不以為然。有次毛連續工作十幾個小時，中途只簡單吃了麵條和麥片，隨身護衛們建議他好好吃一頓，毛點名要吃紅燒肉。江青知道了之後卻不准廚房做，她極不耐煩地對護衛說，「紅燒肉不要弄，這什麼好東西？土包子呢！改不了的農民習氣。」警衛只好按照江青的安排送上了其他的飯菜，毛沒見到紅燒肉就發了脾氣，從此後就和江青分開用餐。江青永遠都弄不明白，紅燒肉對毛來說，代表革命造反打內戰時期在每次春節時深刻印記。

毛澤東(左1)從上了井岡山建立革命根據地後，物資條件很困難，在對抗國民政府軍的圍剿時經常三餐不繼，但到了除夕夜，總是要想盡辦法弄來酒菜讓部隊好好吃上一頓。圖為毛澤東在延安。（圖／網路）

毛澤東從上了井岡山建立革命根據地後，物資條件很困難，在井岡山的第一個年除夕就是向農民寫借條賒帳弄了些豬肉與米鹽，才讓共軍與跟隨他們的民眾吃上年夜飯。隨後對抗國民政府軍的圍剿時經常三餐不繼，但到了除夕夜，總是要想盡辦法弄來酒菜讓部隊好好吃上一頓。有一次在「長征」途中遇上過年，部隊同樣設法弄來食材做了幾個葷菜，包括臘肉、紅燒肉五花肉與水鹵大腸，但分到毛手上只有一碗紅燒肉與幾個辣椒，當時毛澤東感嘆革命形勢艱難，索性把紅燒肉分給病傷人員。到延安之後雖然形勢緩和，但物資仍相當缺乏，只有在年夜飯時才能見到紅燒肉。因此對毛澤東來說，紅燒肉在他的革命經歷上有著重要的意義。

相對於其他中共領導人來說，毛澤東極不重視飲食，建政後他的年夜飯或春節與家人聚餐，餐點也非常簡單。中南海廚師康輝說，「無論是元旦還是春節，毛家的家宴總是3葷2素1湯，鮑參翅肚是沒有的，他也不愛吃。他常說，一頓飯有個肉菜，有個蔬菜，夠了。」毛澤東家裡和平常人家一樣在年夜飯包餃子，也比平時多幾個葷菜，孩子們會過來一起吃一頓。

康輝說，毛澤東不愛牛羊肉、也不吃雞，對於費事又花功夫的料理也沒興趣。有次做了刀功極細緻的花刀豬肚，毛澤東吃完後說，不要再這些刀功，雕得跟花兒似的，做這個太費事了。

中南海廚師程汝明指出，毛澤東家年夜飯的餐桌沒什麼特別，廚師只好多做幾個他平時愛吃的菜，由於毛澤東的飲食菜單是必須銷毀不能保留的，他憑印象記得某個除夕的菜色：不放醬油的紅燒肉、臘肉、苦瓜、辣椒圈、魚頭豆腐、鹽水雞、扒雙菜和一小盆三鮮餡餃子，另外加上中午的剩菜。而年夜飯中最奢侈的一次，程汝明說，印象中是一道羅漢大蝦。

毛澤東晚年的生活秘書張玉鳳回憶說，毛最後一次年夜飯年夜飯是一勺、一勺餵的，他在病榻上側臥著吃了幾口最喜歡的武昌魚和一點米飯，身邊沒有任何親人。（圖／網路）

毛澤東晚年與家人更加疏離，1976年初的除夕夜是他最後一個農曆年，當時身邊連一個親人都沒有，只有幾個工作人員陪伴。毛當時的身體已極虛弱，他的生活秘書張玉鳳回憶說，「年夜飯是我一勺、一勺餵的。這時毛澤東不僅失去了『飯來伸手』之力，就連『飯來張口』也十分困難。他的最後一個除夕夜依然像往常一樣，在病榻上側臥著吃了幾口他最喜歡的武昌魚和一點米飯，就是他的最後一次年夜飯。」

(中時新聞網)