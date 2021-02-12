英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）遭到中國當局禁播；英國外相拉布（Dominic Raab）表示，中國當局的決定令人無法接受，嚴重侵害媒體自由。

中國國家廣播電視總局今天表示，調查發現BBC世界新聞頻道有關中國的報導已「嚴重違反」應當「真實且公平」報導新聞等規定，損害中國國家利益，破壞民族團結。

國家廣播電視總局說，BBC世界新聞頻道不符合境外頻道在中國境內落地條件，對新一年度落地申請不予受理。

BBC發表聲明表示：「我們對於中國當局的決定感到失望。BBC是全世界最受信賴的國際新聞媒體，從世界各地公平、公正且不畏懼或偏袒地報導新聞。」

BBC世界新聞頻道在中國多在國際飯店或使館播放，大部分中國民眾無法觀看。拉布在推特表示，中國禁播BBC世界新聞頻道的決定令人無法接受，嚴重侵害媒體自由。中國有全世界最嚴格的媒體與網路自由箝制，最新的舉措只會損害中國在全世界的形象。

一週前，中國官媒中國環球電視網（CGTN）被撤銷在英國的播放執照。

英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）4日表示，調查後發現，持有中國環球電視網在英國播放執照的星空華文傳媒（Star China Media Limited）並非合法的執照持有人，因此撤銷中國環球電視網在英國的播放執照。

BBC表示，中國過去2年系統性地驅逐外媒，包括去年3月下令紐約時報、華爾街日報和華盛頓郵報記者離境。BBC的網站和app早在中國被禁。

中國與英國近來因為香港問題屢生齟齬。英國在去年港區國安法通過後，就預告要提供管道，讓香港居民赴英居住，並在今年1月31日宣布英國海外國民（British National Overseas，BNO）護照新制上路，對於想逃離中國打壓異議人士環境的港人敞開大門。

BBC最近更是揭露新疆關押維吾爾人的拘留營中，經常發生女性遭性侵和性虐待情事，引發國際關注。中國官媒環球時報、新華社先後刊發文章，指控BBC造謠並予以反擊，雙方隔空駁火。（編輯：徐崇哲）1100212

(中央社)