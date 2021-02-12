棉花糖理論失效；光是自律並沒有用。尤其當你的過度自律，是來自不夠自信時，壓力會更緊迫！你真正要學會的是，建立自信，並且從煩惱解脫，才會得到真正的自由。

你聽說過「棉花糖理論」嗎？我第一次聽說這個理論的時候，心中就有很多疑問，覺得它的理論架構與實驗結果，跟真實的人生有些差距。

後來，有機會跟法鼓山的聖嚴師父請益，有關「從佛法中，對自由與自在的見解，與日常生活的應用」這個議題，經過聖嚴師父的詳細解說，我才更加確定自己的想法：自律，未必能夠讓自己自由。

所謂的「棉花糖理論」，是在一九七○年代，由美國史丹佛大學教授沃爾特米歇爾（Walter Mischel）所進行一項實驗。

他找一些就讀幼稚園的孩子們，接受測試。他會個別發給孩子一塊棉花糖，然後要孩子在房間裡獨處十五分鐘。如果這孩子在獨處的時間裡，沒有吃掉這塊棉花糖，就可以再得到另一塊棉花糖作為獎賞。

米歇爾教授在實驗結束之後，持續追蹤這些接受測試的小孩，得到驚人的發現：當初能夠忍住不吃棉花糖的孩子，後來在學業、經濟與人際關係上的成就都比較高。

有暢銷作家根據這個實驗結果，提出「棉花糖理論」，勉勵讀者：克制一時享樂，就能擁有永遠美好未來。

後來，果然陸續有其他學者提出不同見解。連當初的實驗主持人米歇爾教授自己都對這實驗，重新做出了不同的詮釋與建議。

米歇爾教授重新定調：人類，既是盡情享樂的蟋蟀，也是勤奮工作的螞蟻。這兩種截然不同的個性，其實都並存在大腦的結構中。我們必須適度平衡，才能真正享受人生。

究竟，我們什麼時候該嚴格自律、什麼時候享受自由呢？

過度自律 只是綑綁自己

一直以來，我都堅信遵守規範及規律的重要性。很多年前，我也曾經在自己的出版作品中跟讀者分享：「自由，是留給自律的人！只有能夠自律的人，才有資格得到自由。」

然而，充滿慈悲的聖嚴師父，彷彿看到我過度認真而不放過自己，心疼地對我說：「綑綁自己、困住自己，是愚痴的事。」

聖嚴師父指出，自由自在的境界，來自於兩種修行的功夫：一種是放下自己的煩惱，另一種是放下自我的要求。

他說，在自己很年輕的時候，也經歷過這個階段，凡事都對自己要求得很嚴格，把自己困住。然而，在修行過程之中，真正需要的是：把握一個心願，一個大方向、大目標、大原則就好。

過度要求自己，容易執著於太瑣碎的細節，就像預先設定一些陷阱，讓自己掉下泥沼，是很可惜的事。

因此，只要盡心盡力去做就好；保持彈性，才能應變。要讓自己的心態、自己的時間、自己的工作，乃至於所有的狀況，都有足夠的空間，才能感覺是自由的。

奠基自信 才能適時放鬆

聽到聖嚴師父的開示，當時我內心那個疲憊而不安的自己，如沐春風般地獲得撫慰。

我終於明白：過度自律，其實是因為不夠自信！聖嚴師父所描述的自由，來自他多年修行的功力，紮實而深厚的基礎，奠定十分穩定的自信。

相對之下，當年的我，問題出在於欠缺自信。我一直很害怕，如果不夠努力，沒有逼緊自己，眼前的一切就會毀掉。所以，要有足夠的自信，才能適時放鬆。

心靈上的自我禁錮，常來自情緒的緊張，而不是能力的不足。所以我們要常常練習，把身體放鬆，把心放下。最基本的入門，就是從靜坐冥想開始，這對紓解壓力，放鬆心情，有很大的幫助。

當然，以上所說的「追求自由，要放輕鬆！」的建議，是提供給已經具備生活目標的人。如果，一個人混混沌沌，不知道自己要做什麼，目標不明確，做事情沒計畫，就不適合再讓自己活得太過於鬆散。因為，有目標的放鬆，是自由；沒目標的放鬆，就變成放逸！

放下自己 真正擁有自由

自由，之所以可貴，是在於一切決定都是自我的選擇。也就是在「要做」或「不做」之間，憑自由意識做出抉擇，只做該做的，不該做的就不做。不逃避該盡的責任；也不貪求超過自己能力範圍以外的承擔。

自由的真諦是：你所做的一切，都是出於本身自願的選擇。例如：結婚，是要對配偶盡到責任，夫妻就不能各自在外面交往談感情的男女朋友。願意節制自己在交友上的念頭，以保障雙方婚姻的品質，才能真正擁有內心的自由，否則夫妻相處不睦，每天爭吵，永無寧日，怎麼會有自由？

有些人，總喜歡在明明對立的物質上，追求「魚與熊掌」兼得，不肯做出選擇。如果心中想要的兩項東西，本身是矛盾的，又不肯做出明確的選擇，就不會感覺自由。只要心裡矛盾；就不會自由。

自由在某種層面來說，就是佛法裡提到的「解脫」。放下自己，包括放下自己的私慾，擺脫誘惑，就會獲得無比的自由。只要能夠練習到「對自己的選擇負責」，做自己想要做、能做、該做的事，不去做自己不想做、不能做、不該做的，這就是最基本層次的「解脫」。

《正面的解讀，逆向的思考》書封（圖／天下生活出版提供）

以上跟你分享的是，由天下生活出版《正面的解讀，逆向的思考》，我所為你整理摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：你本身是個很自律的人嗎？歡迎你留言跟大家一起討論喔。

《正面的解讀，逆向的思考》

本書記錄聖嚴法師將佛法應用於生活的指導。正面的解讀，是遇到問題，不視為負面的阻力，而當作砥礪的助緣。逆向的思考，是碰到順心的事，不沾沾自喜、不得意忘形。

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