立法院臨時會在1月底三讀通過110年度中央政府總預算，各部會「廣告宣傳費」（廣宣費）總計突破10億元，其中，曾被抓包拿預算養網軍的農委會，竟隱瞞行政院主計總處，暗藏廣宣費逾2億元，高居各部會之冠，遠勝需款孔急的衛福部。更扯的是，小英政府口口聲聲重視食安，農委會卻完全沒有編列控管萊豬的相關經費，藍委痛斥，農委會只會浪費公帑進行大內宣，根本是譁眾取寵，蔑視人民健康！

立法院一月二十九日三讀通過一一○年度中央政府總預算，歲入（收入）總額增列約八十三億元，達到二兆五百三十三億元；歲出（支出）則減列二百五十六億元，為二兆一千三百五十九億元。

審查中央政府總預算時，即使綠營立委有席次優勢，還有「萬年總召」柯建銘領軍護航，幾位國民黨新科立委卻是初生之犢不畏虎，過程中數度和綠營立委爆發攻防交鋒，最後糾出農委會漏列上億元「大內宣預算」，總預算中甚至完全未編列配合萊豬進口的相關經費！

邊境查驗是防止有問題的國外肉品偷渡闖關的主要手段，但立委卻發現政院並未因應萊豬增加邊境查驗預算。圖為蘇揆及陳吉仲視察防檢局防範非洲豬瘟的檢查措施。（圖／周志龍攝）

回顧行政院去年底針對萊豬通過的「全方位」豬肉管控措施，宣稱赴美查廠、逐批檢驗、清楚標示，以及加強邊境查驗等，多管齊下管控萊豬進口。然而，在一一○年總預算中，卻未針對上述措施追加預算，實在令人匪夷所思，也讓民眾備感憂慮。

更扯的是，在國庫「缺糧」之際，不僅能夠安撫人心的萊豬稽查等經費未辦理預算追加，行政院主計總處彙整各部會的廣宣費，竟高達約十．六億元，其中農委會廣宣費不但「一暝大一寸」，還上演「魔鬼藏在細節裡」的暗槓戲碼。

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(中時新聞網)