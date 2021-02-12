坎尼佩的發球強而有力，在第2輪淘汰衛冕者。（美聯社資料照）

澳網女單爆出大冷門，衛冕者柯寧(Sofia Kenin)在第2輪就以直落二遭到淘汰，扳倒天后的是非種子女將坎尼佩(Kaia Kanepi)。柯寧賽後含淚說：「我太緊張了，自覺身體和腦袋都沒在100%狀態。我無意貶低對手的表現，她打得很棒，有幾球非常好，顯然有針對我下過功夫。」坎尼佩以6-3、6-2輕鬆取勝。

柯寧今年22歲，去年在澳網勇奪生涯首座大滿貫。不過她表示衛冕的壓力太大，「每個人都問我想不想再贏一次，我當然說想啊，但我拿不出相應的表現。」她找不到比賽節奏，首輪碰上還很青澀的地主女將英格莉絲(Maddison Inglis)也被打得手忙腳亂，差點翻船。柯寧去年驚奇拿到冠軍，她當時還沒受到媒體注意，所以沒那麼大的壓力。

35歲的坎尼佩說：「我的發球很順，這很有幫助，我的策略就是保持侵略性。」身高180公分的坎尼佩擊球強而有力，轟出10記愛司，儘管年齡比柯寧大了13歲，坎尼佩畢竟也是世界排名第65的猛將。這不是坎尼佩第一次幹這種事，她在2018年美網首輪就拍落頭號種子哈麗普(Simona Halep)而震撼紐約球迷，當時亦是直落二。加上柯寧在內，坎尼佩累積在大滿貫賽事拉下8位前10種子，

另一方面，現任球后巴蒂(Ashleigh Barty)以6-1、7-6(7)擊敗同樣是澳洲人的加芙麗洛娃(Daria Gavrilova)，順利殺進第3輪。美國黑人小將高芙(Coco Gauff)在次輪敗給烏克蘭名將史維托琳娜(Elina Svitolina)，史維托琳娜以6-4、6-3獲勝。

(中時新聞網)