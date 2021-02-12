台北市內湖區康寧路上一間民宅1993年發生火警，警消撲滅火勢後進入現場調查，隨後在廚房找到一具女屍，經比對身分，赫然發現死者竟是當紅女演員湛蓉。原以為湛蓉是在火災中身亡，然而法醫楊日松解剖後，發現她的頸部有勒痕，頭部也有撞擊痕跡，顯示死者在屋子起火前就已身亡，研判是遭人殺害後焚屍。

據了解，湛蓉本名周美妃，家中經濟優渥，原本和父母親在美國加州生活，某次回台灣探親時被星探相中，後來決定進入演藝圈發展，靠著亮眼外型和與生俱來的演戲技巧迅速竄紅，曾參演多部電視劇，包含《今天不看病》、《郵差三度來按鈴》、《江湖再見》、《京城四少》、《媽媽帶我嫁》、《雨中的彩虹》等戲。

案發現場一片狼藉，幾乎全被燒到焦黑。

案發當天，《雨中的彩虹》正在進行拍攝工作，然而劇組人員左等右等，就是等不到湛蓉現身，原本還以為對方故意耍大牌，孰料不久後就接到警方電話，這才得知她已經身亡，當場感到錯愕不已。據悉，警消當時接獲報案，指內湖一棟民宅發生火警，趕到現場灌救時，發現房間大門和後門都被反鎖，只能破窗進入。

沒想到，消防人員一進入火場，除了在地板發現汽油痕跡，隨後也在廚房找到湛蓉遺體。案發第一時間，警方原本懷疑湛蓉可能是輕生或遭人惡意縱火，但隨著驗屍報告出爐，法醫不僅未在死者氣管裡驗出碳灰，還在頸部發現勒痕，頭部也有撞擊痕跡，種種跡象顯示她在火警前就已遭殺害，案件瞬間引發轟動。

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(中時新聞網)