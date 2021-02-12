23歲女星湛蓉1993年被發現陳屍住處，經法醫楊日松相驗，確定她是窒息而死，且多項跡證都顯示，死者是先遭人殺害再焚屍滅證。當紅演員命案引發社會譁然，警方迅速組成專案小組偵辦，很快就發現諸多疑點，最令人匪夷所思的是，湛蓉住處在火警發生當下，前後門皆是反鎖狀態，就像一樁「密室殺人案」。

據了解，由於湛蓉的房間在案發當下，前、後門都從內部反鎖，因此消防人員到場時，必須強行破窗才能進入屋內，加上房內也沒有掙扎、打鬥等外力侵入跡象；儘管如此，湛蓉的頸部有勒痕、下體殘留大量體液等也是不爭的事實，種種跡證都顯示死者的確遭人殺害，最重要的是究竟是誰下的手？

湛蓉住家樓下的麵攤透露，對方平常鮮少與鄰居互動。

確定這是一起謀殺案後，專案小組針對湛蓉生前行蹤、家庭背景與交友狀況展開過濾，隨即查出命案現場是湛蓉本人購買，平時獨居於此，但她與左鄰右舍很少交流，幾乎沒人了解其交友情況。事後，警方透過湛蓉的筆記本，整理出約30位男性，並做了DNA鑑識，結果比對出其中一人高度吻合。

奇怪的是，警方在短短數日內就掌握了上述跡證，同時也約談了一男一女，孰料案情卻未因此取得突破，反而漸漸消失在報紙上。正當案件逐漸被淡忘之際，台北市內湖區發生女童遭性侵殺害慘案，凶嫌曹阿明遭逮後坦承犯案，甚至語出驚人供稱，半年前的湛蓉命案正是他做的，相關說法再度掀起軒然大波。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)