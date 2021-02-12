女星湛蓉遇害半年後，犯下內湖女童命案的遊民曹阿明向檢警供稱，自己不僅狠心殺害女童，還犯下多起震驚社會的案件，其中就包括湛蓉命案。由於曹阿明的自白和警方調查結果大致吻合，檢警原以為這下終於可以破案，誰知結果卻是一百八十度大逆轉，而真凶似乎另有他人，無奈對方早已潛逃。

曹阿明當時供稱，他當時潛入湛蓉住所打算行竊，結果剛好碰上屋主，情急之下便持木棒將湛蓉打昏，隨後心生歹念加以性侵，並得手1500元，由於自己有白內障，擔心遭被害人指認，乾脆一不做二不休，用絲巾將湛蓉勒斃後，再點燃易燃物毀屍滅跡，接著從後門逃離現場，過程中還曾撞到2名清潔隊員。

取得關鍵證詞後，警方立即找上清潔隊員問話，對方也指認確實看過曹阿明，加上曹的血型也和死者身上的體液相符，一切看似罪證確鑿、破案在望。沒想到，曹阿明被判處死刑後，卻突然大翻供，讓承辦檢察官當場傻眼，深入追查才發現他根本是胡扯，只是為了拖延槍決時間，才編造一連串謊言。

從湛蓉車上的擺設仍可看出少女情懷。

全案有如峰迴路轉，回到原點思考才驚覺整起命案背後，似乎有著天大紕漏。事實上，警方當初過濾出的30名男性中，就有一人DNA和死者身上遺留的體液高度相符，且對方竟然就是出身基隆顏家、擔任台陽集團與陽利建設總經理的顏世宗；更弔詭的是，顏當時因背信案遭通緝，又涉入女明星命案，卻始終沒被列為重大嫌疑人。

由於顏世宗的檢體和犯人DNA最為吻合，檢方勢必得傳喚他到案說明，然而不知是心虛或另有考量，這位總經理早已不知去向，至今近28年從未再現身，讓這起案件留下難以解釋的謎團。值得一提的是，湛蓉生前曾在日記上提醒自己「有大劫，要小心」，誰知真的一語成讖，最後香消玉殞，人生從此停留在最美麗的23歲。

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(中時新聞網)