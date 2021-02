林為洲在臉書po上和立院同志的合照,包括國民黨立委蔣萬安(左二起)、立委江啟臣、台北市議員徐弘庭,與立委林為洲(左一)。(圖片摘自林為洲臉書)

農曆春節到來,許多政治人物都在臉書發文或是拍攝影片祝福大家新年快樂、萬事平安。不過,國民黨立委林為洲在除夕夜的發文卻似乎充滿濃濃的政治味,內容耐人尋味。

昨天(11日)是農曆除夕,林為洲在其臉書粉絲頁寫下「2024國民黨的總統候選人們,加油!我們都會全力以赴」,最後更意有所指強調「We are all King makers,You are all King makers」,內容充滿想像的空間。

貼文下面更附上10張林為洲過往在立院和同志一起反萊豬等的照片,每張照片都有他和黨主席江啟臣的合影,看得出兩人的深厚情誼,其他也有出現和立委蔣萬安、副秘書長李彥秀、柯志恩以及文傳會主委王育敏等人的合照,似乎在為黨內青壯派加油意味濃厚。

大批網友在其po文底下留言表示,「國民黨不一樣了!很認真,有戰鬥力,接地氣,真的不一樣!國民黨加油」、「國民黨真的要團結啊」、「國民黨上下一心團結是最大的動力!關鍵事大家討論合心合力打回國民黨政權!不讓民進黨欺負全國同胞國民黨加油」、「團結是最大的力量!新年快樂平安」、「民進黨初選鬥的頭破血流,一旦決定參選人後,就全黨團結一心...這點國民黨真的必須學習」、「支持江啓臣,羅智強,蔣萬安⋯⋯國民黨內青壯派」。

但也有網友歪樓表示,「唯一支持2024朱立倫拼台灣經濟起航」、「朱市長新年快樂,該衝時候到,除夕國民黨大團圓,2021朱立倫來領航」、「支持朱立倫」!

(中時新聞網)