林為洲在臉書po上和立院同志的合照，包括國民黨立委蔣萬安（左二起）、立委江啟臣、台北市議員徐弘庭，與立委林為洲（左一）。（圖片摘自林為洲臉書）

農曆春節到來，許多政治人物都在臉書發文或是拍攝影片祝福大家新年快樂、萬事平安。不過，國民黨立委林為洲在除夕夜的發文卻似乎充滿濃濃的政治味，內容耐人尋味。

昨天（11日）是農曆除夕，林為洲在其臉書粉絲頁寫下「2024國民黨的總統候選人們，加油！我們都會全力以赴」，最後更意有所指強調「We are all King makers，You are all King makers」，內容充滿想像的空間。

貼文下面更附上10張林為洲過往在立院和同志一起反萊豬等的照片，每張照片都有他和黨主席江啟臣的合影，看得出兩人的深厚情誼，其他也有出現和立委蔣萬安、副秘書長李彥秀、柯志恩以及文傳會主委王育敏等人的合照，似乎在為黨內青壯派加油意味濃厚。

大批網友在其po文底下留言表示，「國民黨不一樣了！很認真，有戰鬥力，接地氣，真的不一樣！國民黨加油」、「國民黨真的要團結啊」、「國民黨上下一心團結是最大的動力！關鍵事大家討論合心合力打回國民黨政權！不讓民進黨欺負全國同胞國民黨加油」、「團結是最大的力量！新年快樂平安」、「民進黨初選鬥的頭破血流，一旦決定參選人後，就全黨團結一心...這點國民黨真的必須學習」、「支持江啓臣，羅智強，蔣萬安⋯⋯國民黨內青壯派」。

但也有網友歪樓表示，「唯一支持2024朱立倫拼台灣經濟起航」、「朱市長新年快樂，該衝時候到，除夕國民黨大團圓，2021朱立倫來領航」、「支持朱立倫」！

(中時新聞網)