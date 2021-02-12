農曆大年初一可別忘了「迎財神」、「求喜神」。這可是今年的第一個願望，如同「頭香」，願望特別容易實現。(表格/楊登嵙提供）

想要讓新的一年財運亨通或姻緣浮現，農曆大年初一可別忘了「迎財神」、「求喜神」。這可是今年的第一個願望，如同「頭香」，願望特別容易實現。名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，他以親身體驗求財，果真非常靈驗，旺旺旺！

「頭香」可不是大年初一廟門一打開 ，大家衝衝衝去搶插那柱香，只顧著去插第一，沒許願到什麼願，甚至還跌倒受傷，那不是倒霉在先了嗎？西元2021年辛丑年，農曆大年初一迎財神、求喜神之方式如下：

◎「迎財神」（求事業、財帛、學業、健康）：

於大年初一早上三至五點或九至十一點或十三至十五點，從當時住的家裡或飯店為中心點出發，而且是大年初一第一次出門，在該地方的北方找一家自己覺得不錯的「陽廟」〈供奉觀士音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神等〉，而不可至「陰廟」〈供奉百姓公、萬善爺等〉，信奉天主教、基督教則到該方向之教堂，祈求今年鴻圖大展，財運滾滾。

出門時，心想今天非常快樂，要去迎接財神來家中；回家途中，心想財神跟著自己回家；回到家中後，心想財神已至家中，並且上神案，然後將大門關上。若北方沒有自己覺得不錯的「陽廟」，可往東北方的「陽廟」祈求。

◎「求喜神」（求姻緣、感情）：

若想求姻緣，可在大年初一早上九至十一點或十一至十三點從住的家裡或飯店出發，往西南方找一家自己覺得不錯的「陽廟」，以同樣的方式向廟裡的神明祈求姻緣浮現，求得良緣。大年初一，第一次出門，求今年第一個願望「頭香」，因此，求事業財帛或求姻緣感情，只能兩者選擇一種。大家一起來「走春」求好運吧！

(中時新聞網)