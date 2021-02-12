男網天王「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)在澳網男單次輪遇到無奈的突發狀況，一位沒品的金髮女性球迷居然在觀眾席拉下口罩對他比中指叫囂。納達爾的反應非常有趣，他苦笑地說：「Me？」有點不敢置信，他什麼也沒做啊。女球迷隨後遭到驅逐出場。納達爾帶著背傷以6-1、6-4、6-2直落三輕取對手Michael Mmoh。

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ 😂 pic.twitter.com/fY3npCNTrn — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 11, 2021

當時納達爾只差1局就能摘下第2盤，那位女球迷挑釁納達爾之後又大喊：「動作快一點，你這個強迫症的混蛋！」她似乎不滿意納達爾的發球動作太慢。其實納達爾的發球準備動作向來遭到詬病，他總是要花點時間磨蹭一下，他要撥髮、抓鼻、挑眉、整理褲子，等他拋球的時候，平均要花掉23.5秒。

以前沒有發球計時器，全由主審認定，主審通常在選手頻繁超過20秒或25秒時會給予警告。然而運動場加裝計時器是近年的趨勢，澳網從先前的20秒延長為25秒，但對有些人還是不太夠。納達爾曾在溫網換衣服花了太長時間而被連續罰兩次超時違例。

一般選手的發球時間為19秒，事實上男網3天王之中，只有費德勒(Roger Federer)的16.2秒出手發球是非常輕快的，球王喬柯維奇(Novak Djokovic)則是要拍球很久，曾惹來費德勒不悅。

無論如何，納達爾有點錯愕，但他始終保持天王風度，發球也沒超時。像是地主選手基瑞歐斯(Nick Kyrgios)就故意在計時器剩下1秒時再把球拋出，堅持要用光25妙，這才是惡意拖慢比賽。

(中時新聞網)