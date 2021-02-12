一名結婚25年的人妻，婚前原本對家庭有著美好憧憬，可是婚後卻被老公當成傭人，只能每天在家裡打掃，老公心情好就找她洩慾，生活如行走肉，過得很不快樂，更讓她痛心的是，後來發現老公在外面養小三，不但帶她出國旅遊，還送百萬名車， 讓她心碎發文：「傭人的身分，我離職了」。

這名人妻婚後覺得自己像個傭人，結婚25年老公從不曾帶她出國，可是他卻把省吃儉用存下來的錢，全部交給小三，甚至買百萬名車送她，自己卻開著破舊小車，還帶小三與她的兒子，一年出國旅遊3次，後來還被老公嫌棄沒有國際觀。

人妻心碎說：「老公外遇讓我體會到，這25年來沒有好好善待自己，嫌我沒國際觀，錢我可以努力賺，但像小三用身體換來國際觀，我沒興趣，今天過後我要為我的理想及夢想我的人生負責。祡米油鹽醬醋茶，菲傭身分我離職了。」

網友看了紛紛留言「黃臉婆換人做，祝福今後的妳過著皇后人生」、「擺脫爛婚姻才會真幸福」、「跟我媽十幾年前一樣，捨不得花的都在小三那，離婚後快樂到不行」、「等她加入妳老公的柴油米鹽醬醋茶，看你老公還會這樣說嗎？」、「祝福妳展開新的人生」。

(中時新聞網)