一名獨居的79歲林姓阿嬤靠著補助和撿資源回收過日子，自己都需要旁人協助修繕，但竟在小年夜拿了6600元現金捐給善心團體，還擔心自己捐得太少。協會理事長退回阿嬤的捐款，希望她能留在身上，但阿嬤堅持一定要捐，原因曝光讓人看了相當感動。

屏東海青青弘會理事長方華雄表示，阿嬤曾經接受過協會的幫助，她的床、窗戶、瓦斯爐等等，都是協會幫忙安裝，阿嬤內心相當感動。阿嬤的收入是靠著政府補助款、撿拾資源回收變賣，一點也稱不上富裕，但前（10日）竟跑到協會說要捐款！

方華雄表示，阿嬤表示「這6600元是她從民間社團和政府補助款中節省下來的，因為她只留需要的錢就好，剩下的就讓協會再拿去幫助其他需要修房子的讀居老人。方華雄透露，「她不好意思說，這樣會不會太少？這是她的全部了，她不好意思笑了一下…」方華雄將錢退回，叫阿嬤將活生費留著，但阿嬤堅持一定要捐，而且連照張合照都不用，只操著一口台灣國語說：「你們處理就好。」

阿嬤離開協會時還一直感謝大家曾幫她修繕住處，讓方華雄忍不住將此事PO網，感動表示弱勢也能做公益、有心最重要。他表示，雖然每個人的經濟能力不同，但只要有心，愛的循環一定可以滾動更多人投入社會公益、照顧長輩。

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(中時新聞網)