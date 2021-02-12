每年春節，苗栗的白沙屯拱天宮都會在除夕夜向媽祖請示抽出國運四季籤，今年四季籤也已抽出，但其中一張內容竟被視為和北市大龍峒保安宮所抽出的籤，不謀而合，十分特別。

白沙屯拱天宮昨（11日）在臉書發文表示，白沙屯拱天宮承襲往例在過年的除夕夜向媽祖跋杯請示，抽出「稻、豆、瓜、海」四張公籤，預測新的一年物產收成的狀況。白沙屯拱天宮強調，四季籤維持當地的農漁村風格，藉由媽祖籤示「稻、豆、瓜、海」的項目，來真實傳達傳統農村社群信仰中，媽祖、居民與土地環境之間的緊密關係，其抽出的結果如下：

稻 — 第49首：

貴人相見便相親，真覺風光遠過人；無限榮華從此始，青春努力莫辭勤。

豆 — 第14首：

十年窗下苦操修，今日彈冠事壯遊；萬里長風欣得意，直登彼岸不須愁。

瓜 — 第101首：

此籤尾尾連一詩，助油三斤補足添；求著此籤大吉利，百福駢臻萬事宜。

海 — 第 92首：

萬事無如忍最宜，勸君三覆細尋思；逢人切莫輕唐突，須學留侯進屢時。

白沙屯拱天宮並未對所抽到籤解籤，不過，據《ETtoday新聞雲》報導，白沙屯抽出的「海」的四季籤，與保安宮除夕（11日）抽出的「海冬運籤」不謀符合。

保安宮海冬籤詩為「他家哀喜休相問，莫與筵中競酒漿，無事閉門家裡坐，惟憑旦夕一爐香」，對此，受邀參與今年保安宮解籤的世新大學中文系講師林恕全指出，籤內以閉門家裡坐，形容凡事盡量保守一點，只要好好的燒自己的香，最後一定會有成。

(中時新聞網)