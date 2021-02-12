美德州州際公路11日因天候不佳發生重大車禍，133輛轎車停不下來追撞成一團，造成6人死亡、數十人受傷送醫。畫面為空拍圖。

美國德州沃斯堡（Fort Worth）35W州際公路昨（11）日上午發生重大連環車禍，因天候不佳、路面濕滑，133輛汽車連環追撞，造成6人喪命、數十人送醫治療，根據路人錄下的事發現場畫面，一輛輛轎車完全停不下來地往前衝，現場不斷傳來「碰、碰、碰」的衝撞畫面，一台大型聯結車更直接衝撞上前頭已經撞成一團的車陣，畫面相當怵目驚心。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《達拉斯晨報》（Dallas Morning News）報導，美國德州昨日天候惡劣，降雨落下地面時急凍成凍雨（freezing rain），導致路面濕滑，達拉斯、奧斯汀（Austin）地區當日發生多起車禍，當天最重大的車禍發生在清晨6時左右的35W州際公路，由於路面結冰濕滑，導致133輛轎車連環追撞成一團，目前已知車禍造成6人不幸喪命、65人送醫治療。

Preliminary information on MCI in Fort Worth. More info will be released later. At least 100 vehicles involved, 5 fatalities, 36 transported to local hospitals. #yourFWFD continues to work the incident and will be on scene for several hours. pic.twitter.com/DUtRJFKSI9 — Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) February 11, 2021

根據目擊民眾在對向車道拍攝到的畫面，事發當時天色未亮，一輛輛汽車絲毫沒有減速地向前衝撞上去，影片傳來一聲聲失控的「碰、碰、碰」，至少在民眾提供的影片中就可聽到連續9聲「碰」，目擊男性民眾一邊錄下畫面、一邊心碎嘶喊「我的天阿」，內心相當衝擊。

Prayers for those in Fort Worth Texas‼️‼️‼️ #FortWorthTexas pic.twitter.com/ayjD8O4Wdi — Mocha Darling (@mocha__darling) February 11, 2021

根據另一段畫面，儘管前方已經有多台轎車撞擊成一團，一輛聯邦快遞（FedEx）大型聯結車仍無法停下速度、失控地向前衝撞上去，把前方的小轎車撞到飛起來，現場揚起明顯塵土及撞擊後的汽車碎片。

At least six people are dead following a more than 100 car pileup near Fort Worth, Texas, which authorities are blaming on a severe ice storm.@OmarVillafranca is there with the latest as warnings of dangerous winter weather are posted from Washington State to Washington, D.C. pic.twitter.com/aP8H5t304b — CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 11, 2021

追撞轎車共達133輛，沃斯堡警察塞古拉（Daniel Segura）表示，這起連環車禍一共綿延約一英里遠（約1.6公里），根據天亮後的空拍畫面，追撞的車輛毀損嚴重，35W州際公路儼然成了廢棄停車場。

沃斯堡警察發言人德里夫達爾（Mike Drivdahl）表示，警方正在對轎車一輛一輛地進行檢查，確認是否還有傷者困在廢墟車陣底下。

美德州州際公路11日因天候不佳發生重大車禍，133輛轎車停不下來追撞成一團，造成6人死亡、數十人受傷送醫。（圖／路透社）

塞古拉指出，天候因素絕對是當天車禍的原因之一，根據美國國家氣象局（National Weather Service）資料，11日清晨沃斯堡氣溫約為攝氏零下3度。

當地警方一共出動26輛消防車、80輛警車、13輛救護車至現場搶救。

美德州州際公路11日因天候不佳發生重大車禍，133輛轎車停不下來追撞成一團，造成6人死亡、數十人受傷送醫。（圖／路透社）

(中時新聞網)