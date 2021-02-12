女歌手李芷婷18歲就在《中國好聲音2019》大放異彩，甚至奪下總決賽季軍，清新外表加上好歌喉，讓她圈粉無數。不料春節期間，她的父親因意外住進加護病房。李芷婷除夕當天悲傷地說，「我真的不能沒有你。」同時她也釋出相關資訊，希望大家能幫忙。

李芷婷昨（11日）在臉書求助，爸爸幾天前出了一場意外，導致緊急動了頭部手術，「目前人正在加護病房，剛度過醫生說的三天危險期，在年前發生這種事情，很難去讓我與家人們接受，現在只要一想到當時，我接到消息飛奔回台中，看到他被推進去加護病房的畫面，我的心就好痛好痛。」

李芷婷悲傷地說，「明明人前幾天還好好的，打電話跟我聊天談瑣事，為什麼下一次見到你卻變成這個樣子？為什麼身上會插那麽多管子？為什麼你沒有睜開眼睛迎接我回家？」她崩潰表示，一直以來爸爸都是她的心靈支柱，「我不習慣你突然就沒有聲音，我真的不能沒有你。」

（圖／翻攝自Dcard）

她懇求台中的朋友幫忙，如果2月8日上午有經過「台中市大肚區太平路7巷1之8號」附近路段的朋友，是否能提供行車記錄器，讓她可以釐清事發經過。而從Dcard上的描述來看，李芷婷的父親疑似在公司門口從梯子跌落，導致頭部受到重大撞擊，但由於該地點無監視器，因此詳細情形仍有待釐清。

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(中時新聞網)