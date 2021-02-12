【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】老新莊人過年必逛的景點，首推新莊老街。以前老新莊人每逢除夕拿了壓歲錢，立刻就會來新莊老街買衣服，就算除夕沒來，大年開春也會找一天來。過年到新莊老街買新衣，幾乎是老新莊人的共同回憶。

即時到了現在，對於上新莊（北新莊）的民眾來講，新莊老街還是購物與美食的重要在地景點。

隨著往來台北的交通越來越方便，新莊老街有一度比較蕭條，這幾年在地方政府與老街店家的努力改造下，人氣稍有回升。除夕晚上天氣微涼、下著小雨，新莊老街的遊客依然不少，可見還是在地人的最愛之一。

其實新莊老街除了琳瑯滿目的購物與美食之外，還有許多值得一看的歷史古蹟。興起於清朝康熙末年的新莊老街，至今已有三百多年的歷史，因為船運方便，還曾經取代艋舺成為全臺第三大繁華城市。不過隨著船運退出歷史舞台，地位又被台北取代。當年的碼頭，現在只剩下緬懷以往的文字說明。

新莊廟街有四大古廟，一般人知道的是老街上的慈祐宮、武聖廟、大眾爺廟等著名廟宇，短短的一條街供奉著來自各個家鄉的宗教信仰，但這不都是四大古廟。其實四大古廟是在新莊街東邊「保元宮」、中段「廣福宮」、「慈佑宮」，以及西邊「關帝廟」，鄰近新海橋下還有一間「文昌祠」，這才是四大古廟，全部是國定古蹟。其中的廣福宮，本來稱為「三山國王廟」，雖然不是新莊最古老的寺廟，卻因為原本記事的客家人早已遷走，因此比較少翻修，是四大古廟保存最完整的一座，也是唯一的國家二級古蹟。

春節假期，如果有機會走訪新莊老街，除了購物與美食，千萬別忘了逛逛四大古廟。

(中時新聞網)