【愛傳媒李利國專欄】日前去賞櫻，在樹叢中也看到幾株李花怒放，相映著嬌豔的櫻紅，更添幾分引人入勝的風情！但我發現多數遊客視若無睹，也有遊客誤認是梅花。

我因此想為李花抱屈！李花也如霜似雪，但古來讚頌梅花的詩詞不勝枚舉；而桃李雖也常被並舉，但李花其實總是作為桃花的陪襯，所以有「投桃報李、李代桃僵」之詞，涵義即如同「捨車保帥」。

然而，萬物各有其風采，李花素雅不爭妍麗，卻別有一番嫻靜之美。所以，宋朱淑真的李花詩：「小小瓊英舒嫩白，未饒深紫與輕紅。無言路側誰知味，惟有尋芳蝶與蜂。」就讚譽李花嫩白之美，並不遜於深紫與輕紅；由此也讓我想引申至個人，「天生我材必有用，不用妄自菲薄」。

在古人中，堪稱李花知己的，當推唐朝的韓愈和宋朝的楊萬里兩位大文豪。韓愈有「江陵城西二月尾，花不見桃惟見李」之隱喻，楊萬里也有「李花宜遠又宜繁，惟遠惟繁始足看，莫學紅梅作疏影，家風各自一般般」之見解。

李白的名字更傳說得自於他七歲時的賦詩：「春風送暖百花開，迎春綻金它先來。火燒杏林紅霞落，李花怒放一樹白。」

最令我讀來產生共鳴的是白居易的詩：「由來好顏色，常苦易銷鑠。不見莨盪花，狂風吹不落」，既是寫花，也是抒發他自己志節高遠、不折不撓的高尚情操。

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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(中時新聞網)