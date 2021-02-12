〈至今，我們得以一窺南唐的優雅細緻，是因為〈韓熙載夜宴圖〉！〉

【愛傳媒蔡詩萍專欄】李後主在汴京，仰頭感嘆「春花秋月何時了，往事知多少？」時，他的往事畫面中，會出現已經過逝的大臣韓熙載嗎？

他會不會感嘆，韓熙載真是命好啊～

吃喝玩樂一輩子，竟在南唐亡國之前，便走了，不必淪為階下囚，不必忍受貳臣的悲哀，也不必看到李後主本人的困窘，多好啊～

如果說，李後主確曾覺得小皇帝，遠不如當一位漁父來得自由自在，痛快得多。那，南唐小朝廷裡，有這樣感觸的大臣，恐怕也不少。韓熙載，應該就是其中一位。

李後主倘若有過一天算一天的心態，那他的大臣們難道不會有嗎？

南唐在中國繪畫史上，留下一幅極為知名的畫作〈韓熙載夜宴圖〉，紀錄了南唐卡關於力圖振作不成，投降亡國又不甘心的鬱悶處境。

而，韓熙載這位五代十國的名臣，他本身的故事，無疑是那混亂年代的縮影。

韓熙載活了六十九歲。他過逝於西元970年。很幸運的，躲過了亡國之臣的羞辱。因為五年後，宋朝大軍南下，亡了南唐。

昔日偷偷派人去韓熙載府邸，觀察他的私生活，並畫成一幅夜宴圖的，就是李後主，韓熙載在南唐的第三位老闆。

整個五代十國，從頭到位，不過是五十三年。韓熙載活了近七十歲，當然親眼目睹唐朝末年之後，到他過逝前的混亂。

他之所以是五代十國的名臣，當然因為他才華橫溢，文章、書法、音律、治世經典無一不通。

他從北方中原避難南方，是懷抱撥亂反正的雄心。但，他到了南唐，發展的並不順遂。

他確實知名度高。但知名度也妨礙了他的仕途。

他經歷了南唐三位國君，先主李昪沒重用他。中主李璟用了他，但他一方面書生論政，得罪朝中權貴，升遷受阻。

再者，南唐國勢衰退最關鍵的人物就是中主李璟，他忘了父親一再告誡不要隨便興兵，發動了對北方後周的用兵，韓熙載力勸中主所用之將不對，李璟沒採納，結果一連串兵敗，還迫使李璟倉皇遷都！

最終導致南唐喪失半壁江山，從此一蹶不振。李璟也鬱鬱以終。

李後主上台，主觀上，他不是善於治國之君。客觀上，南唐最好的時光已經消逝。這時，韓熙載也似乎喪失了他年輕時，想治國平天下的抱負了。

韓熙載有沒有輔佐皇帝的治國長才，從歷史上看，我們後人真還不知道！

但他年輕時，確實有一番雄心，這倒是事實。

史書上有記載，韓熙載從北方逃至南方時，路徑他一位好友居住的區域。他好友叫李谷。李谷是五代名臣，做過後周的宰相。

兩人分手時，酒酣耳熱，年輕人豪情壯志。韓熙載說，南方若用他做宰相，他必長驅以定中原。而李谷則回應，如果中原用他做宰相，他平定南方將如探囊取物。

可以想見，兩位年輕人，說完必定擊杯豪飲，說以後看誰先出頭！後來，李谷確實當了後周宰相，就是他，幫後周擊敗南唐，奪走大片土地。

而韓熙載呢？則浮浮沉沉，並無機會拜相決策中樞。人是不能一直消磨志氣的。

韓熙載不得志的狀況，到了李後主登基時，看似有了轉機。李後主對他另眼相待。

但，韓熙載雖然志向高遠，可是他非常名士派，出手闊綽，很重視生活享受，他的府邸，可謂當時南唐高官與文人雅士很愛聚集的地方。

也因此，李後主對他私生活不檢點，生活奢靡享樂的傳聞，亦時有所聞。

在到底要不要重用韓熙載這件事上，李後主陷入了前思後想的猶豫。

怎麼辦呢？他想了一個點子。派人去夜探韓熙載，看看他，到底在豪宅裡，是怎麼過夜生活的！

派誰去呢？李後主當然沒有後來的明朝皇帝那麼狠，派錦衣衛去。而是，派了一位可以媲美現代「狗仔隊」的高手去。

現代狗仔隊，厲害在哪？口說無憑，有圖有證據。他派了一位宮廷畫師去。

這位畫師，應該不止去了一次。這位畫師也真厲害。在沒有攝影機，照相機的年代。他也不能當著韓熙載的面，說我要採訪你，我要跟拍，我要貼身採訪。

我完全不知道他是怎麼做紀錄，做寫真的。但他絕對是個高手中的高手。因為他畫出了〈韓熙載夜宴圖〉。他是南唐宮廷畫師的一把手，他叫顧閎中。

他有多厲害呢？

他畫出的〈夜宴圖〉，不僅讓韓熙載不可能拜相，也讓南唐真正是文化精緻的傳承，得到了證明。更讓李後主所謂的文藝全才，得到一個佐證。但，他也留下一個伏筆，什麼伏筆呢？

我帶你慢慢看。

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

●經授權刊載，原文分享於作者臉書。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)