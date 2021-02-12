【愛傳媒滾動力頻道專欄】一家餅舖走過70年，時光會為這家店，帶來什麼改變？

1950年代，信義路二段的宜和食品行裡，周天和正在店內忙進忙出的招呼客人，這家店是周天和從阿祖手上接下的生意，但交棒給他的日子裡，另一個創意發想卻不斷在他的腦海盤旋，準備帶著他和子子孫孫走向另一條道途。

一開始周天和試著從店內的洋菓子品項，轉作傳統喜餅中常見的漢餅，心靈手巧的他一路將手藝延伸到辦桌點心和祭祀用的壽桃，而兒子周徳勝學生時期就開始在店內幫忙，在傳承的意念裡，周天和確立漢餅為主要品項，也逐步放手，讓這個二兒子扛起傳承的重任。

初接店內事業，最嚴格的評審除了自己，還有眾多跳下餅店幫忙的親友，從漢餅豬肉餡的源頭揀選、烤餅翻面的最佳時機、顧爐火看餅面的精髓，周徳勝每一步都受到眾人的檢驗，這些關照如同火候，不斷慢烤他的製餅技藝直至成熟結穗。

時間走到2019，臺北市政府以「台北造起來—店家再造計畫」協助潛力店家進行轉型，已交到第三代子孫周揚志手裡，飽腹歷史韻味的「宜和餅店」很快的雀屏中選，開始在永康街的巷仔內（新店點），建立起品牌的新面目。

這處周媽媽騎著腳踏車覓得的新址，開出了新的「宜德和志」，新名字裡分別帶入祖輩四代的單名，重新亮起的紅色招牌裡，為協助外國觀光客認識商品特色加入了「YEARS CAKE」的字樣，店內新立明亮通透的櫃檯，更讓周揚志感嘆：「我們終於擁有了內外場的分別，不會製餅到一半，就有客人忽然跑進廚房點單了！」

在粉刷完成的牆面，掛上了周家三代耐人尋味的時光記憶，原只有大尺寸的漢餅，在規劃師和父子倆的討論下，生出了小巧易食的尺寸，包裝保留蓋印的形式，也加入了對新娘的俏皮讚美，帶進現代化的印象。

很多人說空間改造，如同為生活帶來幸福感的魔法，從小在燠熱後廚陪伴漢餅出爐的父子倆，如今在窗明几淨的廚房裡，終於有涼風透進，空間的改換裡，滿溢一室的除了餅香，多得是父子二人為老店進化攜手妥協的心意。

如今第四代加入餅店的故事尚未有定數，訪談尾聲，只見兩個清秀的面龐正迫不及待的叫著爸爸，在一家人遠去的身影裡，「宜德和志」的精彩故事仍持續在永康街裡發生著。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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(中時新聞網)