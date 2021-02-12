【愛傳媒黃珊珊專欄】設市百年系列來了！讓大家久等了，還是要跟大家介紹台北的百年老店，2020年是台北市設市第一百週年，許多老店和台北市一起走過傳承與進化的演變之路，也各自擁有璀璨又有溫度的故事。

我想透過這系列的影片，向大家介紹屬於台北市的文化結晶，也是這座城市最令人驕傲的人文風景。

萬華是台北市很早發展的地區，剝皮寮街區、龍山寺、華西街，各自承載了市民們數不盡的記憶。

「兩喜號」這家百年傳承的經典老店，相信大家都不陌生，他們用不平凡的手藝，帶給每位饕客最樸實的好味道。

設立於1921年，現在當家的小老闆，決定接手這間家族老店時，放下了他最喜愛的音樂事業，轉而投注心力與創意，結合了傳統美味與文創概念，成功將兩喜號推展成萬華地區的代表美食之一。

「一碗兩喜，百年獨味」是小老闆對兩喜號的寄望，也融合了家族傳承百年的堅持。

設市百年，在這綿延的歷史旅程中我們看見許多小人物透過自己一點一滴的接續努力，一同編織成台北市精緻又有深度的城市光景。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)